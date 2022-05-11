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    Amazon Türkiye müşteri hizmetleri telefon numarası

    Amazon müşteri hizmetleri telefon numarasını arayarak satıcı veya alıcı fark etmeksizin Amazon'dan canlı destek alabilirsiniz. İşte Amazon müşteri hizmetleri çağrı merkezinin iletişim numarası:
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    Amazon müşteri hizmetleri çağrı merkezi numarası
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    "Amazon'u nasıl arayabilirim?" sorusu Amazon müşterilerinin en çok merak ettiği konular arasında. Zira gerek alıcılar gerekse de satıcılar Amazon'da yaşadıkları birçok problem için Amazon Türkiye çağrı merkezinin şikayet hattı vasıtasıyla canlı destek alabiliyor. 

    Amazon telefon numarası

    Amazon müşteri hizmetleri için 0 850 390 21 53 nolu telefon numarasını arayarak çağrı merkezine ulaşabilirsiniz. Amazon Türkiye iletişim hattından sipariş, kargo, iade/değişim vb. gibi siparişlerinizle ilgili konularda destek alabilir, Amazon ile ilgili şikayet ve önerililerinizi Amazon müşteri hizmetlerine direkt olarak bağlanarak iletebilirsiniz. Ayrıca Amazon.com.tr uygulamasının yan menüsüne ulaşım sağlayıp ekranın en altındaki butona tıklayarak da Amazon müşteri temsilcileriyle iletişim kurabilirsiniz.

    Amazon mail adresi ve sosyal medya hesapları

    Amazon Türkiye'ye ait doğrudan bir e-posta adresi bulunmamakta. Ancak kullanıcılar https://www.amazon.com.tr/iletisim sayfasından Amazon'a e-posta gönderebiliyor.

    Telefon ya da e-posta kanalları dışında Amazon Türkiye sosyal medya hesaplarını takip ederek de her konuda yardım alabilirsiniz. Ayrıca Amazon Türkiye'nin sosyal medya hesaplarını takip ederek Amazon fırsatları için de bilgi sahibi olabilirsiniz.

    Amazon Türkiye'nin sosyal medya hesapları şöyle:

    Güncel Amazon indirim ve kampanyaları forum.donanimhaber.com'da!

    Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek, Amazon.com.tr'deki indirim ve kampanyalardan anında haberdar olabilirsiniz.

    https://forum.donanimhaber.com/mesaj/yonlen/135048063/sonsayfa

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 1 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 3 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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