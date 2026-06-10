Amazon Türkiye’nin Prime Day indirim tarihleri açıklandı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon’un Prime üyelerine özel en büyük indirim dönemi olan Prime Day indirimleri için geri sayım başladı. Amazon Türkiye, bu sene Prime Day indirimlerinin 22-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleşeceğini açıkladı. Prime Day kampanyası yurt dışında 23-26 Haziran tarihlerinde 3 gün sürecek fakat Türkiye'ye özel olarak 8 gün boyunca indirim yapılacak.

Sadece Prime üyelerinin faydalanabileceği Prime Day indirimlerinde yılın en düşük fiyatları sunulacak. Tüm kategorilerde yüzbinlerce üründe indirimler yapılacak. Ayrıca indirimli fiyatlara ek olarak “Çok Al, Az Öde” kampanyası ile 1000 TL ve üzerindeki siparişlerde ödeme aşamasında ek yüzde 10 indirim uygulanacak. Böylece Prime üyeleri, mevcut indirimlerin yanı sıra ek tasarruf imkânından da yararlanabiliyor.

Fiyat düşerse aradaki fark iade

Amazon’un fiyat garantisi sayesinde müşteriler “Fiyat daha da düşer mi?” korkusu olmadan alışveriş yapabilecek. Amazon.com.tr satıcılı ürünlerin fiyatı, satın aldığınız fiyatın altına düşerse aradaki fark Amazon hesabınıza iade edilecek.

Prime Gaming (Amazon Luna) Haziran 2026 oyunları açıklandı 6 gün önce eklendi

Yeni üyelere 30 gün boyunca ücretsiz Prime üyeliği

Prime Day süresince indirim ve fırsatlardan yararlanmak, ayrıcalıklı alışveriş ve eğlence deneyimini yaşamak için Prime üyesi olmak yeterli. Prime üyeliği, aylık 69,90 TL olarak ücretlendiriliyor. Yeni üye olacaklar için bir ay ücretsiz deneme fırsatı sunuluyor.

Prime avantajları

Hızlı ve ücretsiz teslimat : Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor.

: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor. Prime'a özel indirimler : Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 1000 TL ve üzerindeki alışverişlerinde yüzde 10 indirim kazanıyor.

: Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 1000 TL ve üzerindeki alışverişlerinde yüzde 10 indirim kazanıyor. Seçili ürünlerde 9 aya varan taksit fırsatı : Prime üyelerine özel olarak, seçili ürünlerde 9 aya varan faizsiz, peşin fiyatına taksit imkânı sunuluyor.

: Prime üyelerine özel olarak, seçili ürünlerde 9 aya varan faizsiz, peşin fiyatına taksit imkânı sunuluyor. Prime Video : Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle aralarında Off Campus, Spider–Noir, Yaz Evi, Traitors ve Aşkın Gücü de dâhil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden Primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyor, ayrıca NBA Finalleri ve Emirates NBA Cup Eleme Turları dâhil seçili NBA basketbol karşılaşmalarını ücretsiz izliyor.

: Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle aralarında Off Campus, Spider–Noir, Yaz Evi, Traitors ve Aşkın Gücü de dâhil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden Primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyor, ayrıca NBA Finalleri ve Emirates NBA Cup Eleme Turları dâhil seçili NBA basketbol karşılaşmalarını ücretsiz izliyor. Amazon Luna: Amazon Luna ile tüm Prime üyeleri ücretsiz oyunlara erişebiliyor, Twitch.tv'de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla oyun ve yayın deneyimini bir arada yaşayabiliyor.

Prime Day indirimleri DH'de

Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de Prime Day'e özel içeriklerimiz ile karşınızda olacağız. Kampanyanın öne çıkan ürünleri, indirim kodları ve stoklarla sınırlı dev fırsatlar için bizi takip etmeye devam edin.

📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu: https://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm

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Amazon Türkiye’nin Prime Day indirim tarihleri açıklandı

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