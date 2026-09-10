Amazon'dan yeni korku dizisi: Mike Flanagan imzalı Carrie'nin fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de Carrie olacak. 1976 yılında çıkan aynı adlı korku klasiğinden uyarlanan dizi, 7 Ekim'de başlayacak. Yayın tarihi yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Amazon, bugün dizinin ilk uzun fragmanını paylaştı.

Projenin başında Mike Flanagan'ın bulunması Carrie dizisine dair heyecanı daha da artırıyor. Zira Flanagan, daha önce Netflix çatısı altında The Haunting of Hill House, Midnight Mass, The Fall of the House of Usher gibi dikkat çekici korku-gerilim dizilerine imza atmıştı. Onun varlığı, bu projeye dair beklentileri daha da yukarı çekiyor.

Carrie Dizisi Hikâyeyi Modern Dünyaya Taşıyor

1976 yapımı filmden ziyade Stephen King'in o filme de kaynaklık eden romanını temel alan dizi uyarlaması, Carrie White'ın ürkütücü hikâyesini modern dünyaya taşıyor. Carrie modern dünyada bir ergen olmanın baskılarıyla başa çıkmaya çalışırken, onu şekillendiren güçleri keşfediyor. Tüm olaylar o meşhur kanlı geceye doğru adım adım ilerlerken, izleyiciler Carrie'nin karakterinin ve güçlerinin daha kapsamlı bir şekilde işlenmesine şahit olacak.

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Dizide Carrie'yi genç oyuncu Summer H. Howell canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ona Siena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette, Josie Tota, Arthur Conti, Amber Midthunder, Matthew Lillard gibi isimler eşlik ediyor.

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