Amazon'dan yeni korku dizisi: Mike Flanagan imzalı Carrie'nin fragmanı yayınlandı

Projenin başında Mike Flanagan'ın bulunması Carrie dizisine dair heyecanı daha da artırıyor. Zira Flanagan, daha önce Netflix çatısı altında The Haunting of Hill House, Midnight Mass, The Fall of the House of Usher gibi dikkat çekici korku-gerilim dizilerine imza atmıştı. Onun varlığı, bu projeye dair beklentileri daha da yukarı çekiyor.
Carrie Dizisi Hikâyeyi Modern Dünyaya Taşıyor
1976 yapımı filmden ziyade Stephen King'in o filme de kaynaklık eden romanını temel alan dizi uyarlaması, Carrie White'ın ürkütücü hikâyesini modern dünyaya taşıyor. Carrie modern dünyada bir ergen olmanın baskılarıyla başa çıkmaya çalışırken, onu şekillendiren güçleri keşfediyor. Tüm olaylar o meşhur kanlı geceye doğru adım adım ilerlerken, izleyiciler Carrie'nin karakterinin ve güçlerinin daha kapsamlı bir şekilde işlenmesine şahit olacak.
Dizide Carrie'yi genç oyuncu Summer H. Howell canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ona Siena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette, Josie Tota, Arthur Conti, Amber Midthunder, Matthew Lillard gibi isimler eşlik ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: