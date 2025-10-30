Amazon'un Gülümseten Kasım indirimleri başladı: İşte fiyatı düşen ilk fırsatlar!

Kampanya Sayfası: Gülümseten Kasım İndirimleri
Gülümseten Kasım indirimleri kapsamında Amazon’daki tüm kategorilerde önemli fiyat düşüşleri görülüyor. Cep telefonu, dizüstü bilgisayar, mobil aksesuar, ev elektroniği, giyim, kitap, süpermarket, kişisel bakım, bebek başta olmak üzere tüm kategorilerde fiyatlar son dönemlerin en düşük fiyatına indi. Ayrıca peşin fiyatına 9 aya varan taksit kampanyası başladı.
Prime üyelerine özel güvence
Öne çıkan indirimli ürünler
- iPhone Air 256 GB Uzay Siyahı: 87.399 TL
- Samsung Galaxy S25 256 GB: 41.999 TL
- iMac M4 16 GB 256 GB SSD 10C GPU 24" 4.5K All in One PC: 69.999 TL
- Next YE-58GFSG8-QLED 58" 147 Ekran UHD 4K Google TV: 15.999 TL,
- MSI MODERN 15 Dizüstü Bilgisayar,Core i5-1334U 16 GB RAM, 512 GB SSD: 18.129 TL
- MSI THIN 15 Dizüstü Bilgisayar, i5-12450H, 16GB RAM, RTX3050 GDDR6 4GB: 25.799 TL
- HP Victus Dizüstü Bilgisayar AMD Ryzen 7 8845HS 5, 16 GB, 1 TB SSD, RTX 4050: 33.990 TL
- HP Victus Dizüstü Bilgisayar, i5-13500H, 16 GB Ram, 512 GB SSD, RTX 4050: 35.999 TL
- JBL Go4 Bluetooth Hoparlör: 1.287 TL
- Apple EarPods (USB-C) Kablolu Kulaklık: 671 TL
- JBL Tune 510BT Multi Connect Bluetooth Kafaüstü Kulaklık: 1.080 TL
- Marshall Minor IV Bluetooth TWS Kulaklık: 3.500 TL
- Marshall Major V Bluetooth Kafaüstü Kulaklık: 4.031 TL
- Philips Hue Renkli Akıllı Başlangıç Seti 3'lü: 6.429 TL
- PHILIPS Nemlendirici 2000 Serisi Hijyenik Nemlendirme: 3.379 TL
- Shark Neverchange Hava Temizleyici: 11.999 TL
- Ninja Detect Duo Blendsense, Blender Ve Smoothie Maker, 2'si 1 Arada Mikser: 7.999 TL
- Logitech G G102 Kablolu Oyuncu Mouse: 550 TL
- Logitech G G305 LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Mouse: 1.340 TL
- Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed: 2.000 TL
- Blueforce Runner Ful Rgb Mekanik Gaming Oyuncu Klavyesi Blue Switch: 844 TL
- Under Armour UA Charged Surge 4 Spor Ayakkabı Erkek: 1.588 TL
- MSI A520M-A PRO AM4 DDR4 Bellek 4600(OC) USB3.2 mATX Anakart: 1.899 TL
- HyperX Cloud III Oyuncu Kulaklığı: 3.014 TL
- TP-Link TL-WA854RE N300 Mbps Wi-Fi Menzil Genişletici: 507 TL
- Logitech G F310 Kablolu Gamepad: 740 TL
- Spigen 30W USB-C Ultra Mini Hızlı Şarj Aleti: 299 TL
- Baseus Ingenuity Type-C to USB 3.1 Çevirici: 137 TL
- Karaca Future Essential Tost Makinesi Matte Black 1800 W: 1.577 TL
- Philips Azur Steam İron Buharlı Ütü: 2.646 TL
- LEGO Speed Champions McLaren F1 Team MCL38 Yarış Arabası: 777 TL
- AEE® Turbo Jet Fan 120.000 RPM Şarjlı Ek Başlıklı 3 Kademeli Hava Tabancası: 1.499 TL
- TP-Link UH400, 5Gbps Transfer Hızlı Tak ve kullan 4-Port USB 3.0 Hub: 499 TL
- Hasbro Gaming Star Wars Mandalorian Oyuncak Figür: 1.936 TL
Gerçek indirimleri DH’de takip edin!
Kasım ayı boyunca gerçekten indirime giren ürünleri kaçırmamak için DH mobil uygulamamızı indirebilir, Forum Sıcak Fırsatlar forumumuzu ziyaret edebilir, DH Sıcak Fırsatlar Whatsapp ve Telegram indirim kanallarımızı takip edebilirsiniz. Kasım ayı boyunca öne çıkan indirimleri özenle seçerek sizlerle paylaşıyoruz.
📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu: https://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm
📢 DH Sıcak Fırsatlar Telegram İndirim Kanalı: https://t.me/dhsicak_firsatlar
📢 DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp İndirim Kanalı: https://tinyurl.com/DH-WhatsApp
