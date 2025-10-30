Amazon'un Gülümseten Kasım indirimleri başladı: İşte fiyatı düşen ilk fırsatlar!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon’un merakla beklenen Gülümseten Kasım fırsatları bugün saat 09.00 itibarıyla başladı. Kasım ayının sonuna kadar Amazon müşterilerine yılın en büyük indirimleri sunulacak.

Kampanya Sayfası: Gülümseten Kasım İndirimleri

Gülümseten Kasım indirimleri kapsamında Amazon’daki tüm kategorilerde önemli fiyat düşüşleri görülüyor. Cep telefonu, dizüstü bilgisayar, mobil aksesuar, ev elektroniği, giyim, kitap, süpermarket, kişisel bakım, bebek başta olmak üzere tüm kategorilerde fiyatlar son dönemlerin en düşük fiyatına indi. Ayrıca peşin fiyatına 9 aya varan taksit kampanyası başladı.

Prime üyelerine özel güvence

Tam Boyutta Gör Kasım sonuna kadar devam edecek Gülümseten Kasım İndirimleri’nde Prime üyelerine en düşük fiyat güvencesi sunuluyor. Satın aldığınız bir fırsat ürünün fiyatı kampanya döneminde daha da düşerse aradaki fark iade edilecek. "Acaba fiyatı daha düşer mi?" endişesi olmadan alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz.

Öne çıkan indirimli ürünler

