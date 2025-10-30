Amazon’un merakla beklenen Gülümseten Kasım indirimleri yarın başlıyor

Kampanya kapsamında telefondan giyime, bilgisayardan ekran kartına, klavyeden fareye, televizyondan mobil aksesuara, yapı marketten ev elektroniğine Amazon’daki tüm kategorilerde yılın en düşük fiyatları sunulacak. Yılın en büyük indirim dönemini kaçırmamak için Gülümseten Kasım fırsatlarını kaçırmayın. İndirimli fiyatların yanı sıra peşin fiyatına 9 taksit imkanı da dikkat çekiyor.
Prime üyelerine özel güvence
Kasım sonuna kadar devam edecek Gülümseten Kasım İndirimleri’nde Prime üyelerine özel avantajlar sunulacak. Prime üyeleri kampanya boyunca en düşük fiyata satın alma güvencesi elde edecek. Satın aldığınız bir fırsat ürünün fiyatı kampanya döneminde daha da düşerse aradaki fark iade edilecek.
Gerçek indirimleri DH’de takip edin!
Kasım ayı boyunca gerçekten indirime giren ürünleri kaçırmamak için DH mobil uygulamamızı indirebilir, Forum Sıcak Fırsatlar forumumuzu ziyaret edebilir, DH Sıcak Fırsatlar Whatsapp ve Telegram indirim kanallarımızı takip edebilirsiniz. Kasım ayı boyunca öne çıkan indirimleri özenle seçerek sizlerle paylaşıyoruz.
📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu: https://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm
📢 DH Sıcak Fırsatlar Telegram İndirim Kanalı: https://t.me/dhsicak_firsatlar
📢 DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp İndirim Kanalı: https://tinyurl.com/DH-WhatsApp
DH - Teknoloji Haberleri Video DONANIM HABER ELEKTRONIK YAYINCILIK LTD. STI News Ücretsiz 106,2 MB
DH - Teknoloji Haberleri Forum DONANIM HABER ELEKTRONİK YAY.LTD.ŞTİ. Haberler ve Dergiler Ücretsiz
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yeni Mercedes CLA Türkiye'de
Düşük bataryalı versiyon da bir an önce ülkemize rekabetçi bir fiyatla gelir umarım
merhabalar...
kod alabilir miyim ? :)
kupon
kupon
Kupon
Kupon icin
bitmediyse alaım
selamlar
Teşekkürler
Elektronik ürünler için biraz daha yüksek olmalıydı ama olsun bu da iyidir teşekkür ederiz... : )
bende rica edeceğim teşekkürler.
Öyleyse Sırsa Sizde..
codinho
kod gelmedi ne zaman gelir
Kod istiyorum.
Kaldıysa 1 adet alabilirim :)
Teşekkürler
kod?
6 Kişi Okuyor (3 Üye, 3 Misafir) 3 Masaüstü 3 Mobil
4508 kez okundu.
20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
İndirim, amazon ve