Amazon'un Muhammed Ali dizisinden ilk fragman geldi

Amazon'un Muhammed Ali Dizisi, 4 Kasım'da Başlayacak
Creed ve Sinners gibi yapımlardan tanıdığımız ünlü oyuncu Michael B. Jordan, The Greatest'ın yapımcıları arasında yer alıyor. Muhammed Ali'nin ailesinin de katkısıyla hazırlanan dizinin yaratıcısı ise daha önce Hand of God ve Cross gibi dizilere imza atan Ben Watkins.
Dizide Muhammed Ali'ye Jaalen Best hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Giovanni Ribisi, Omari Hardwick, Dana Gourrier, Amin Joseph, Kai Parham, Michael Ealy gibi isimler eşlik ediyor.
Dizi, Muhammed Ali'nin hem ringde hem de ring dışında verdiği mücadeleye odaklanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: