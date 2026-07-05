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    Amazon'un Muhammed Ali dizisinden ilk fragman geldi

    Efsanevi sporcu Muhammed Ali'nin hayatı dizi oluyor. Amazon, bu yıl izleyici ile buluşacak biyografi dizisinden ilk fragmanı yayınlarken, dizinin yayın tarihini de duyurdu.

    Amazon'un Muhammed Ali dizisinden ilk fragman Tam Boyutta Gör
    Bu yıl Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de The Greatest olacak. Sekiz bölümlük bir mini dizi olarak tasarlanan yapım, efsanevi sporcu Muhammed Ali'nin yaşamına odaklanacak. Ele aldığı bu ikonik figür vesilesiyle merak uyandıran The Greatest, bugün dizinin yayın tarihini duyururken, ilk fragmanı da paylaştı.

    Amazon'un Muhammed Ali Dizisi, 4 Kasım'da Başlayacak

    Creed ve Sinners gibi yapımlardan tanıdığımız ünlü oyuncu Michael B. Jordan, The Greatest'ın yapımcıları arasında yer alıyor. Muhammed Ali'nin ailesinin de katkısıyla hazırlanan dizinin yaratıcısı ise daha önce Hand of God ve Cross gibi dizilere imza atan Ben Watkins.

    Dizide Muhammed Ali'ye Jaalen Best hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Giovanni Ribisi, Omari Hardwick, Dana Gourrier, Amin Joseph, Kai Parham, Michael Ealy gibi isimler eşlik ediyor.

    Dizi, Muhammed Ali'nin hem ringde hem de ring dışında verdiği mücadeleye odaklanacak.

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