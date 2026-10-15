Amazon'un Muhammed Ali dizisinin fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Spor dünyasının en ikonik isimlerinden olan Muhammed Ali'nin hayatına odaklanan The Greatest, önümüzdeki ay Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak. 4 Kasım'da başlayacak bu mini dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Amazon, diziden yeni bir fragman paylaştı.

Sekiz bölümlük bir mini dizi olarak tasarlanan yapım, efsanevi sporcunun yaşamınını ekranlara taşıyacak. Dizi, Muhammed Ali'nin hem ringde hem de ring dışında verdiği mücadeleye odaklanacak.

Muhammed Ali Dizisi The Greatest, 4 Kasım'da Başlayacak

Dizide Muhammed Ali'ye Jaalen Best hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Giovanni Ribisi, Omari Hardwick, Dana Gourrier, Amin Joseph, Kai Parham, Michael Ealy gibi isimler eşlik ediyor.

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Creed ve Sinners gibi yapımlardan tanıdığımız ünlü oyuncu Michael B. Jordan, The Greatest'ın yapımcıları arasında yer alıyor. Muhammed Ali'nin ailesinin de katkısıyla hazırlanan dizinin yaratıcısı ise daha önce Hand of God ve Cross gibi dizilere imza atan Ben Watkins.

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