Amazon'un Prime Day 2026 indirimleri bu gece başlıyor

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon'da yılın en büyük alışveriş dönemlerinden biri olan Prime Day kampanyası için geri sayım sona eriyor. Prime Day kapsamındaki ilk indirimler bu gece saat 00.00'da başlıyor. Prime Day'in ana indirimleri ise yarın sabah saat 09.00'da başlayacak.

👉 İndirimli ürünler için tıkla: Amazon Prime Day

Amazon Prime üyeleri bugün 00.00 itibarıyla belirli ürünlerde, stoklarla sınırlı ve kısa süre geçerli Flaş Fırsatlar'dan yararlanabilecek. Pazartesi günü sabah 09.00'da ise Prime Day'in tüm kategorilerde geçerli büyük indirimleri başlayacak.

👉 İndirimli ürünler için tıkla: Amazon Prime Day

En düşük fiyat garantisi

Prime Day indirimleri 29 Haziran'a kadar devam edecek. Kampanya süresi boyunca Prime üyelerine Amazon.com.tr satıcılı seçili ürünlerde "En Düşük Fiyat" garantisi sunuluyor. Satın aldığınız bir ürünün fiyatı düşerse aradaki fark hesabınıza iade edilecek. Bu sayede müşteriler “Fiyat daha da düşer mi?” korkusu olmadan alışveriş yapabiliyor.

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Yeni üyelere 30 gün boyunca ücretsiz Prime üyeliği

Prime Day süresince indirim ve fırsatlardan yararlanmak, ayrıcalıklı alışveriş ve eğlence deneyimini yaşamak için Prime üyesi olmak yeterli. Prime üyeliği, aylık 69,90 TL olarak ücretlendiriliyor. Yeni üye olacaklar için bir ay ücretsiz deneme fırsatı sunuluyor.

👉 Prime'ı 30 gün ücretsiz denemek için tıkla: Amazon Prime

Prime avantajları

Hızlı ve ücretsiz teslimat : Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor.

: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor. Prime'a özel indirimler : Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 1000 TL ve üzerindeki alışverişlerinde yüzde 10 indirim kazanıyor.

: Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 1000 TL ve üzerindeki alışverişlerinde yüzde 10 indirim kazanıyor. Seçili ürünlerde 9 aya varan taksit fırsatı : Prime üyelerine özel olarak, seçili ürünlerde 9 aya varan faizsiz, peşin fiyatına taksit imkânı sunuluyor.

: Prime üyelerine özel olarak, seçili ürünlerde 9 aya varan faizsiz, peşin fiyatına taksit imkânı sunuluyor. Prime Video : Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle aralarında Off Campus, Spider–Noir, Yaz Evi, Traitors ve Aşkın Gücü de dâhil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden Primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyor, ayrıca NBA Finalleri ve Emirates NBA Cup Eleme Turları dâhil seçili NBA basketbol karşılaşmalarını ücretsiz izliyor.

: Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle aralarında Off Campus, Spider–Noir, Yaz Evi, Traitors ve Aşkın Gücü de dâhil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden Primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyor, ayrıca NBA Finalleri ve Emirates NBA Cup Eleme Turları dâhil seçili NBA basketbol karşılaşmalarını ücretsiz izliyor. Amazon Luna: Amazon Luna ile tüm Prime üyeleri ücretsiz oyunlara erişebiliyor, Twitch.tv'de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla oyun ve yayın deneyimini bir arada yaşayabiliyor.

Prime Day indirimleri DH'de

Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de Prime Day'e özel içeriklerimiz ile karşınızda olacağız. Kampanyanın öne çıkan ürünleri, indirim kodları ve stoklarla sınırlı dev fırsatlar için bizi takip etmeye devam edin.

📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu: https://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm

📢 DH Sıcak Fırsatlar Telegram İndirim Kanalı: https://t.me/dhsicak_firsatlar

📢 DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp İndirim Kanalı: https://whatsapp.com/channel/0029Va8Yr1KDDmFXAqZVvX2V

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon'un Prime Day 2026 indirimleri bu gece başlıyor

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