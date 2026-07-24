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    Amazon'un Prime Video projesi ortaya çıktı: Odak yapay zeka

    Amazon'un dijital yayın platformu Prime Video, büyük tasarım değişikliğine hazırlanıyor. Platform, yapay zeka desteğiyle daha iyi öneriler sunacak ve kullanıcı arayüzü deneyimini iyileştirecek.

    amazon prime video yapay zeka tasarım yenilenmesi Tam Boyutta Gör
    Amazon’un Prime Video platformunu daha akıllı ve kişiselleştirilmiş hale getirmek için yapay zeka odaklı yeniden tasarım planladığı bildiriliyor. Şirket içinde "Lighthouse" olarak adlandırılan proje, yapay zeka destekli öneriler ve yeniden tasarlanmış ana sayfa sunacak. Jeff Bezos bu projede bizzat yer alıyor. Bu yenilenme, Amazon'un yapay zeka yarışındaki konumunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

    Amazon Prime Video'ya yapay zeka dokunuşu 

    Lighthouse projesinin abonelerin tercihlerini öğrenerek ve sesli isteklere yanıt vererek Prime Video önerilerini iyileştirmek için çeşitli yapay zeka destekli özellikler içerdiği bildiriliyor. Bunun bir parçası olarak, Prime Video ana sayfasını da yeniden tasarlıyor. Henüz nihai bir tasarım yok. Ancak Prime Video yöneticilerinin görüştüğü seçeneklerden biri, "1980'lerden aksiyon filmleri" veya "Noel romantik komedileri" gibi önceden hazırlanmış izleme önerileri içeren yapay zeka destekli başlıkları içeriyor.

    İçerik önerileri ve arayüz değişecek

    Başka bir kaynak, mevcut sürümün metin ağırlıklı başlıklar içermediğini belirtiyor. Arama fonksiyonunun kalacağı bildiriliyor. Yeni çıkan filmleri veya spor etkinliklerini tanıtan video özetleri için ekranın üst kısmındaki alan da kalacak. Örneğin, Amazon'a özel olan "Perşembe Gecesi Futbolu". İlginç bir şekilde, bir kaynak Amazon'un yeniden tasarımı az sayıda kullanıcıyla zaten test ettiğini söylüyor.

    Proje Jeff Bezos takibinde

    Her yayın platformu gibi Prime Video da kullanıcıların algılanan tercihlerine göre içerik öneriyor; bu önerileri yapay zeka kaynaklı olarak etiketlemek, kullanıcı açısından çok fazla bir şey değiştirmeyecek gibi görünüyor. Daha kaliteli öneriler, kullanıcıların Prime Video'da daha fazla zaman geçirmesine yol açacak; bu da Amazon için bir kazanç. Lighthouse'un bunu başarabileceği ise belirsiz.

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