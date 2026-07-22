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    Amazon'un büyük bütçeli RoboCop dizisi için beklenen haber geldi

    Ünlü yönetmen James Wan'ın yapımcılığını üstlendiği RoboCop dizisi izleyici ile buluşmaya bir adım daha yaklaştı. Diziye ilk sezon onayını veren Amazon, ilk detayları da paylaştı.

    Amazon'un RoboCop dizisi için beklenen haber geldi Tam Boyutta Gör
    Bir süredir Amazon çatısı altında hazırlıkları süren RoboCop dizisi için beklenen haber bugün geldi. Amazon Prime Video, diziye ilk sezon için resmi onayı verdi. Dizinin ilk sezonu sekiz bölümden oluşacak.

    Daha önce gelen haberlerde bu kez hikâyenin merkezinde eski bir polis yerine eski bir askerin olabileceği iddia ediliyordu. Ancak yayınlanan resmi sinopsis bunun doğru olmadığını gösteriyor. Amazon'un RoboCop dizisi için paylaştığı kısa tanıtım yazısı şöyle: "Dev bir teknoloji şirketi, eski bir polisin bilincini taşıyan güçlü bir robotu polis kuvvetlerine eklemesi için bir şehri ikna eder."

    RoboCop Dizisinin Yapımcıları Arasında James Wan da Var

    Amazon'un RoboCop dizisi Blumhouse Atomic Monster tarafından hazırlanıyor. Daha çok korku filmleriyle tanıdığımız James Wan ve Jason Blum'ın stüdyosu, bu projeyle birlikte bilim-kurgu tarafına da el atıyor. Ünlü yönetmen James Wan (Testere, Aquaman) dizinin yapımcılığını üstleniyor. Daha önce gelen haberlerde ilk bölümleri de Wan'ın yöneteceği söyleniyordu ama Amazon'un açıklamasında böyle bir detay bulunmuyor. Dizinin yaratıcısı ise daha önce Lodge 49 dizisine imza atan Peter Ocko.

    RoboCop dizisinin çekimlerine 2027'nin ilk aylarında başlanması bekleniyor. Ancak şimdilik yayın tarihi hakkında net bir bilgi paylaşılmadı.

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