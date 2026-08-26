Amazon'un RoboCop dizisinde başrolü üstlenecek oyuncu belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Amazon çatısı altında hazırlıkları süren RoboCop dizisi artık çok daha somut bir hâl almaya başladı. Amazon Prime Video'nun geçtiğimiz günlerde ilk sezon onayını verdiği dizi, başrol oyuncusunu buldu. Daha önce Peter Weller ve Joel Kinnaman gibi oyuncular tarafından canlandırılan bu ikonik karaktere bu kez Dan Stevens hayat verecek.

X-Men dizisi Legion'ın başrolü olarak çıkış yapan Dan Stevens, daha sonra Beauty and the Beast, The Guest, Godzilla x Kong gibi yapımlarda da kayda değer roller üstlendi.

Amazon'un RoboCop dizisi için paylaştığı kısa tanıtım yazısı şöyle: "Dev bir teknoloji şirketi, eski bir polisin bilincini taşıyan güçlü bir robotu polis kuvvetlerine eklemesi için bir şehri ikna eder."

RoboCop Dizisinin Yapımcıları Arasında James Wan da Var

Amazon'un RoboCop dizisi Blumhouse Atomic Monster tarafından hazırlanıyor. Daha çok korku filmleriyle tanıdığımız James Wan ve Jason Blum'ın stüdyosu, bu projeyle birlikte bilim-kurgu tarafına da el atıyor. Ünlü yönetmen James Wan (Testere, Aquaman) dizinin yapımcılığını üstleniyor. Daha önce gelen haberlerde ilk bölümleri de Wan'ın yöneteceği söyleniyordu ama Amazon'un son açıklamasında böyle bir detay bulunmuyordu. Dizinin yaratıcısı ise daha önce Lodge 49 dizisine imza atan Peter Ocko.

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RoboCop dizisinin çekimlerine 2027'nin ilk aylarında başlanması bekleniyor. Ancak şimdilik yayın tarihi hakkında net bir bilgi paylaşılmadı.

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