Amazon'un RoboCop dizisinin detayları belli oldu: Ünlü yönetmen çekecek

Gelen son bilgilere göre RoboCop dizisinin çekimlerine Ocak 2027'de başlanacak. Çekimleri altı ay sürecek olan ilk sezonun en kilit bölümlerini James Wan yönetecek.
RoboCop Dizisi Yeni Bir Karaktere Odaklanacak
Peter Ocko'nun (Lodge 49) senaryosunu yazdığı RoboCop dizisi, 87 yapımı filmdeki gibi Alex Murphy'ye değil, Marc Kyle adlı yeni bir karaktere odaklanacak. Alex Murphy'nin aksine Marc Kyle, görev başında öldürülen bir polis memuru değil, savaşta ölen bir asker olacak.
Paul Verhoeven imzalı 1987 yapımı orijinal film, yakın gelecekte geçiyor ve bir operasyon sırasında ağır yaralanan polis memuru Alex Murphy'ye odaklanıyor. OCP adlı dev şirketin teknolojik imkânlarıyla yarı insan yarı makine bir asayiş birimine dönüştürülen Murphy, "RoboCop" adıyla sokaklara dönerken bir yandan şehri suçtan arındırmaya çalışıyor, bir yandan da silinen anılarına rağmen insani kimliğini ve adalet arayışını sürdürüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel