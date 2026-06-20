Amazon'un RoboCop dizisinin detayları belli oldu: Ünlü yönetmen çekecek

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bilim-kurgu dizilerine yenilerini eklemeye devam eden Amazon Prime Video, Nisan ayında da RoboCop dizisine resmi onayı vermişti. O dönem yapılan açıklamada, ünlü yönetmen James Wan'ın (Testere, Aquaman) dizinin yapımcısı olacağı duyurulmuştu. Ancak görünen o ki James Wan dizide çok daha aktif bir rol üstlenecek.

Gelen son bilgilere göre RoboCop dizisinin çekimlerine Ocak 2027'de başlanacak. Çekimleri altı ay sürecek olan ilk sezonun en kilit bölümlerini James Wan yönetecek.

RoboCop Dizisi Yeni Bir Karaktere Odaklanacak

Peter Ocko'nun (Lodge 49) senaryosunu yazdığı RoboCop dizisi, 87 yapımı filmdeki gibi Alex Murphy'ye değil, Marc Kyle adlı yeni bir karaktere odaklanacak. Alex Murphy'nin aksine Marc Kyle, görev başında öldürülen bir polis memuru değil, savaşta ölen bir asker olacak.

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Paul Verhoeven imzalı 1987 yapımı orijinal film, yakın gelecekte geçiyor ve bir operasyon sırasında ağır yaralanan polis memuru Alex Murphy'ye odaklanıyor. OCP adlı dev şirketin teknolojik imkânlarıyla yarı insan yarı makine bir asayiş birimine dönüştürülen Murphy, "RoboCop" adıyla sokaklara dönerken bir yandan şehri suçtan arındırmaya çalışıyor, bir yandan da silinen anılarına rağmen insani kimliğini ve adalet arayışını sürdürüyor.

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