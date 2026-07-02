Amazon'un Starlink rakibi kritik eşiği geçti: Ticari hizmet yaklaşıyor

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Tam Boyutta Gör Amazon, alçak Dünya yörüngesindeki internet uydu ağı Amazon Leo için önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Şirket, son fırlatmanın ardından yörüngedeki uydu sayısının 396'ya ulaştığını ve bunun hizmetin ilk kapsama alanlarında kesintisiz bağlantı sunabilmesi için yeterli olduğunu açıkladı.

Amazon Leo'nun iş ve ürünlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Chris Weber, mevcut uydu sayısının ilk enlemlerde sürekli hizmet vermeye yetecek seviyeye ulaştığını belirtti. Bu gelişmeyle birlikte Amazon, daha önce açıkladığı 2026 yılında ticari hizmete başlama hedefini koruyor.

Starlink'e benzer sınırlamalar yaşanabilir

Amazon'un internet hizmeti ilk aşamada SpaceX'in Starlink ağının ilk yıllarına benzer bir deneyim sunabilir. Starlink, 2020 yılında ilk sürümünü kullanıma açtığında alçak Dünya yörüngesinde yaklaşık 900 uyduya sahipti. O dönemde hizmet yalnızca ABD'nin kuzeyi ile Kanada'nın belirli bölgelerinde sunuluyordu. Kullanıcılar sık bağlantı kopmaları, çevresel engellere karşı yüksek hassasiyet ve sınırlı kapsama alanı gibi sorunlarla karşılaşıyordu. İlk dönemde 50 Mbps ile 150 Mbps arasında indirme hızları ve 20 ila 40 ms gecikme süreleri sunuluyordu.

Amazon Leo'nun da benzer şekilde zaman içinde gerçekleştirilecek yeni uydu fırlatmalarıyla performansını artırması, kapasitesini büyütmesi ve kapsama alanını küresel ölçekte genişletmesi bekleniyor.

Starlink büyük farkla önde

Tam Boyutta Gör Bugün gelinen noktada SpaceX'in 10.723 Starlink uydusu aktif olarak görev yapıyor. Sistem, 160'tan fazla ülkede kara, deniz ve hava araçlarına internet erişimi sağlıyor. Starlink'in sunduğu performans kullanılan anten modeline, tercih edilen hizmet paketine, günün saatine ve kullanıcının bulunduğu konuma göre değişiklik gösterse de ortalama 200 Mbps indirme, 10-40 Mbps yükleme hızları ve yaklaşık 25 ms gecikme değerleri elde edilebiliyor.

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Amazon'un benzer seviyelere ulaşabilmesi ise zaman alacak. Şirketin uzun vadeli planı, toplam 3.232 Leo uydusunu yörüngeye yerleştirmek. Ancak programın şu anda hedeflenen takvimin gerisinde ilerlediği belirtiliyor.

Bunun nedenlerinden biri de Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin'in yeniden kullanılabilir New Glenn roketini düzenli fırlatma operasyonlarına henüz tam anlamıyla geçirememiş olması. Bu neden son fırlatma ULA'nın Atlas V roketiyle gerçekleştirildi. Bundan sonraki fırlatmalarda 40 adet uydu taşıyabilen Vulcon roketleri kullanılacak. Amazon, farklı fırlatma araçlarını kullanmayı sürdürecek.

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