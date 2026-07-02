Amazon'un Starlink rakibi kritik eşiği geçti: Ticari hizmet yaklaşıyor

Amazon Leo'nun iş ve ürünlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Chris Weber, mevcut uydu sayısının ilk enlemlerde sürekli hizmet vermeye yetecek seviyeye ulaştığını belirtti. Bu gelişmeyle birlikte Amazon, daha önce açıkladığı 2026 yılında ticari hizmete başlama hedefini koruyor.
Starlink'e benzer sınırlamalar yaşanabilir
Amazon'un internet hizmeti ilk aşamada SpaceX'in Starlink ağının ilk yıllarına benzer bir deneyim sunabilir. Starlink, 2020 yılında ilk sürümünü kullanıma açtığında alçak Dünya yörüngesinde yaklaşık 900 uyduya sahipti. O dönemde hizmet yalnızca ABD'nin kuzeyi ile Kanada'nın belirli bölgelerinde sunuluyordu. Kullanıcılar sık bağlantı kopmaları, çevresel engellere karşı yüksek hassasiyet ve sınırlı kapsama alanı gibi sorunlarla karşılaşıyordu. İlk dönemde 50 Mbps ile 150 Mbps arasında indirme hızları ve 20 ila 40 ms gecikme süreleri sunuluyordu.
Amazon Leo'nun da benzer şekilde zaman içinde gerçekleştirilecek yeni uydu fırlatmalarıyla performansını artırması, kapasitesini büyütmesi ve kapsama alanını küresel ölçekte genişletmesi bekleniyor.
Starlink büyük farkla önde
Amazon'un benzer seviyelere ulaşabilmesi ise zaman alacak. Şirketin uzun vadeli planı, toplam 3.232 Leo uydusunu yörüngeye yerleştirmek. Ancak programın şu anda hedeflenen takvimin gerisinde ilerlediği belirtiliyor.
Bunun nedenlerinden biri de Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin'in yeniden kullanılabilir New Glenn roketini düzenli fırlatma operasyonlarına henüz tam anlamıyla geçirememiş olması. Bu neden son fırlatma ULA'nın Atlas V roketiyle gerçekleştirildi. Bundan sonraki fırlatmalarda 40 adet uydu taşıyabilen Vulcon roketleri kullanılacak. Amazon, farklı fırlatma araçlarını kullanmayı sürdürecek.Kaynakça https://www.engadget.com/2206582/amazon-leo-is-ready-to-go/ https://www.aboutamazon.com/news/innovation-at-amazon/project-kuiper-satellite-rocket-launch-progress-updates Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş