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    Amazon'un son dönemdeki en iddialı dizilerinden olan Criminal'ın fragmanı yayınlandı

    Gerek konusu, gerekse kadrosuyla dikkat çeken Amazon dizisi Criminal'ın ilk fragmanı yayınlandı. Aynı adlı çizgi-roman serisinden uyarlanan dizi, önümüzdeki yılın başında izleyici ile buluşacak.

    Amazon dizisi Criminal'dan ilk fragman Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki dönemde Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak en dikkat çekici yapımlardan biri de Cririmal olacak. Uzun süredir merakla beklenen dizi, önümüzdeki yılın başında ekrana gelecek. Dört bölümden oluşan ilk kısım 13 Ocak 2027'de yayınlanırken, "Lawless" alt başlığıyla sunulacak ikinci kısım ise 27 Ocak'ta ekrana gelecek.

    Marvel bünyesinde yer alan Image'ın aynı adlı çizgi-roman serisinden uyarlanan Criminal, birden fazla suç ailesinin farklı jenerasyonlara yayılan hikâyesini ve bu aileleri birbirlerine bağlayan suç ağını konu alıyor.

    Criminal Oyuncu Kadrosuyla da Dikkat Çekiyor

    Criminal, televizyon dünyasının yıldız isimlerini bir araya getiriyor. Sons of Anarchy'nin başrolü Charlie Hunnam, Game of Thrones'un Khaleesi'si Emilia Clarke, Andor'un kadın başrol oyuncusu Adria Arjona, Criminal'in başrolleri arasında yer alıyor. Onlara Richard Jenkins, Luke Evans, John Hawkes, Michael Mando, Logan Browning gibi sinema dünyasından da tanıdığımız isimler eşlik ediyor.

    Çizgi-romanın yaratıcısı olan Ed Brubaker, dizinin de başında yer alıyor. Brubaker'ın suç yazarı Jordan Harper ile birlikte hazırladığı dizinin ilk dört bölümünü Anna Boden ve Ryan Fleck ikilisi (Mississippi Grind, Captain Marvel) yönetti.

    Fragmanın hem orijinal hem de Türkçe dublajlı hâlini aşağıda bulabilirsiniz.

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