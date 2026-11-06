Amazon'un son dönemdeki en iddialı dizilerinden olan Criminal'ın fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Amazon Prime Video'nun merakla beklenen yeni suç dizisi Criminal'dan ilk fragman yayınlandı. Çizgi roman uyarlaması olan yapım, farklı suç ailelerinin yıllara yayılan karmaşık hikayesini anlatıyor. Charlie Hunnam, Emilia Clarke ve Adria Arjona gibi yıldız isimleri bir araya getiren dizinin ilk kısmı 13 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak. Ed Brubaker önderliğinde hazırlanan iddialı proje, şimdiden yılın en dikkat çeken yapımları arasında gösteriliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Önümüzdeki dönemde Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak en dikkat çekici yapımlardan biri de Cririmal olacak. Uzun süredir merakla beklenen dizi, önümüzdeki yılın başında ekrana gelecek. Dört bölümden oluşan ilk kısım 13 Ocak 2027'de yayınlanırken, "Lawless" alt başlığıyla sunulacak ikinci kısım ise 27 Ocak'ta ekrana gelecek.

Marvel bünyesinde yer alan Image'ın aynı adlı çizgi-roman serisinden uyarlanan Criminal, birden fazla suç ailesinin farklı jenerasyonlara yayılan hikâyesini ve bu aileleri birbirlerine bağlayan suç ağını konu alıyor.

Criminal Oyuncu Kadrosuyla da Dikkat Çekiyor

Criminal, televizyon dünyasının yıldız isimlerini bir araya getiriyor. Sons of Anarchy'nin başrolü Charlie Hunnam, Game of Thrones'un Khaleesi'si Emilia Clarke, Andor'un kadın başrol oyuncusu Adria Arjona, Criminal'in başrolleri arasında yer alıyor. Onlara Richard Jenkins, Luke Evans, John Hawkes, Michael Mando, Logan Browning gibi sinema dünyasından da tanıdığımız isimler eşlik ediyor.

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Çizgi-romanın yaratıcısı olan Ed Brubaker, dizinin de başında yer alıyor. Brubaker'ın suç yazarı Jordan Harper ile birlikte hazırladığı dizinin ilk dört bölümünü Anna Boden ve Ryan Fleck ikilisi (Mississippi Grind, Captain Marvel) yönetti.

Fragmanın hem orijinal hem de Türkçe dublajlı hâlini aşağıda bulabilirsiniz.

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