Tam Boyutta Gör Amazon, Orta Doğu’daki güncel çatışmaların etkisiyle Bahreyn’deki Amazon Web Services (AWS) bölgesinin kesintiye uğradığını açıkladı. Şirket, bu durumun ay içinde ikinci kez yaşandığını belirterek operasyonların bölgedeki dron hareketliliği nedeniyle etkilendiğini vurguladı.

Reuters’in haberinde AWS’nin durumu henüz resmi durum sayfasına yansıtmadığı, şirketin operasyonel güncellemeyi gecikmeli olarak sağladığı belirtildi. Amazon yetkilileri, Bahreyn tesisinin doğrudan bir saldırıya uğrayıp uğramadığı veya kesintinin yakınlardaki saldırılardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda net bilgi vermedi. Ancak şirket, etkilenen müşterilerin iş yüklerini başka AWS bölgelerine taşımalarına yardımcı olduğunu ifade etti. Kesintinin süresi veya hasarın boyutu gibi detaylar paylaşılmadı.

Şirket sözcüsü “Yerel yetkililerle yakın işbirliği içindeyiz ve kurtarma çalışmalarımız boyunca personelimizin güvenliğini öncelikli tutuyoruz” dedi.

AWS ayın başında da hedef olmuştu

AWS, Amazon’un bulut bilişim birimi olarak birçok tanınmış web sitesi ve devlet operasyonu için kritik öneme sahip. Aynı zamanda şirketin kâr getiren ana birimi olarak öne çıkıyor. Bahreyn’de yaşanan bu kesinti ABD-İsrail-İran çatışması bağlamında AWS’nin etkilendiği ikinci dron hareketi olarak kayıtlara geçti.

Ayın başında AWS, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki tesislerin elektrik kesintisi yaşadığını duyurmuştu. Amazon, bu saldırılar sonucunda yapısal hasar oluştuğunu, altyapıya enerji aktarımının kesintiye uğradığını ve bazı durumlarda yangın söndürme faaliyetleri nedeniyle ek su hasarı meydana geldiğini açıklamıştı.

Amazon’un veri merkezleri bir kez daha İran’ın hedefi oldu

