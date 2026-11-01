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    Amazon yapay zeka uğruna 42,4 milyar dolar nakit kaybetti

    Amazon’un serbest nakit akışı eksi 42,4 milyar dolara gerilerken şirket, yapay zeka yatırımları için bu yıl 220 milyar dolar harcamayı ve AI’a inanmaya devam etmeyi hedefliyor.

    Amazon’un yapay zeka harcamaları nakit akışını altüst etti Tam Boyutta Gör

    Amazon, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını kısa bir süre önce açıkladı. Şirketin gelirleri yıllık bazda yüzde 12 artarak 201,9 milyar dolara ulaşmasına rağmen analist beklentilerinin altında kaldı. Yapay zeka yatırımlarının hızlanmasıyla birlikte serbest nakit akışı ise eski 42,4 milyar dolara geriledi. Böylece Amazon, yapay zeka yatırımları nedeniyle nakit akışında ciddi baskı yaşayan diğer akranlarının arasına katıldı.

    Yapay zeka harcamaları devam edecek

    Şirketin nakit akışındaki bozulmanın temelinde veri merkezleri ve yapay zeka altyapısına yönelik harcamalar bulunuyor. Amazon'un mülk ve ekipman yatırımları, büyük ölçüde yapay zeka projelerinin etkisiyle 94,8 milyar dolar arttı. Serbest nakit akışı bir önceki çeyrekte eksi 7,5 milyar dolar seviyedeyken geçen yılın aynı döneminde 14,8 milyar dolar pozitif durumdaydı. Amazon, yatırımlarını önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlıyor. Şirketin bu yılki toplam harcamalarının 220 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

    Amazon'un finansal sonuçlarında dikkat çeken bir diğer nokta ise şirketin temel faaliyet alanlarındaki performans oldu. Reklam ve perakende segmentlerinde açıklanan gelirler de beklentilerin altında kaldı. Bu durum, yatırımcıların Amazon'un geleneksel iş kollarındaki büyüme performansına ilişkin endişelerini artırdı.

    Pozitifte kalan tek şirket Microsoft

    Amazon’un yapay zeka harcamaları nakit akışını altüst etti Tam Boyutta Gör

    Amazon'un sonuçları, büyük bulut ve teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımları nedeniyle karşı karşıya kaldığı finansal baskıyı yeniden gündeme getirdi. Son bilanço döneminde sonuçlarını açıklayan dört büyük yapay zeka altyapı sağlayıcısı arasında pozitif serbest nakit akışı açıklayan tek şirket Microsoft oldu.

    Meta, 2,12 milyar dolarlık negatif serbest nakit akışı açıklamasının ardından borsanın açılışında yüzde 2'den fazla değer kaybetti. Google'ın çatı şirketi Alphabet ise 9,07 milyar dolarlık negatif serbest nakit akışı bildirdi. Şirketin hisseleri perşembe günü yüzde 12 gerileyerek tarihindeki en kötü günlük performansını sergiledi. Amazon hisseleri de finansal sonuçların ardından perşembe akşamı yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti. Microsoft hisseleri ise yükseldi.

    Amazon yapay zeka yatırımlarını sürdürecek

    Amazon CEO'su Andy Jassy, şirketin yapay zeka stratejisini savunarak Trainium hızlandırıcı çipleri ve Bedrock platformunun önemine dikkat çekti. Jassy, yapay zeka destekli alışveriş araçlarının henüz geleneksel alışveriş deneyiminden daha kullanışlı olmadığını belirtirken Amazon'un kendi asistanı Alexa for Shopping'in etkileşimlerinin son bir yılda yüzde 570 arttığını açıkladı. ABD'de bu asistanı kullanan müşterilerin sipariş başına harcaması da diğer müşterilere kıyasla yüzde 50 daha yüksek. Jassy, alışveriş geçmişi, teslimat adresi ve ödeme bilgileriyle entegre çalışan Alexa for Shopping'in Amazon müşterileri için temel alışveriş asistanı olmasını bekliyor.

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    Köfteci Yusuf

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