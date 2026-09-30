Amazon'dan yeni Örümcek Adam dizisi: İlk detayları ortaya çıktı

Clone Saga hikâyesini ekrana taşıyacak bu yeni Spider-Man dizisini, Disney+ yapımı American Born Chinese dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Kelvin Yu hazırlıyor.
Yeni Örümcek Adam Dizisi Peter Parker'ın Klonlarına Odaklanacak
Ağırlıklı olarak 1990’lardaki ikinci büyük Klon Saga döneminden ilham alacak dizi, Peter Parker’ın genetik kopyaları olan iki ikonik klonun (kusursuz klon olarak bilinen Ben Reilly ve klonlama sürecindeki bozulmalar yüzünden agresif bir anti-kahramana dönüşen Kaine Parker) hikâyesini anlatacak. Dizi, ikilinin birer klon olduklarını öğrenmeleriyle yaşadıkları derin kimlik krizine, bu gerçeği kabullenme süreçlerine ve yol boyunca karşılaştıkları diğer klonlarla verdikleri mücadeleye odaklanacak.
Amazon Prime Video henüz bu projeye resmi olarak onay vermiş değil. Ancak Deadline'ın stüdyo içinden aldığı bilgilere göre bu onay artık an meselesi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: