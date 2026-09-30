Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon'dan yeni Örümcek Adam dizisi: İlk detayları ortaya çıktı

    Spider-Noir'ı iptal ettikten sonra farklı bir Örümcek-Adam dizisi çekeceği konuşulan Amazon, bu yeni projenin hangisi olacağına kara vermiş görünüyor. İşte sıradaki Spider-Man projesi.

    Amazon'dan yeni Örümcek Adam dizisi: İlk detayları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Örümcek-Adam ile bağlantılı karakterleri TV ekranlarına taşımak için Sony ile birlikte çalışan Amazon, bu dizilerin ilki olan Spider-Noir'ı tek sezonun ardından iptal etti. Ancak çok yakın kaybetmeden bunun yerine yenisini koyacak gibi duruyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde gelen bilgiler, Amazon'un dört farklı Örümcek-Adam projesi üzerinde çalıştığını, bunlardan bir ya da ikisine onay verebileceğini ortaya çıkarmıştı. Ne var ki o dönemde bu projelerin hangileri olduğu bilinmiyordu. Merak edilen o detaylar dün belli oldu. Deadline tarafından aktarılan bilgilere göre Amazon, çizgi-romanlardaki Clone Saga hikâyesinden uyarlanacak yeni bir Örümcek-Adam dizisine yeşil ışık yakmak üzere.

    Clone Saga hikâyesini ekrana taşıyacak bu yeni Spider-Man dizisini, Disney+ yapımı American Born Chinese dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Kelvin Yu hazırlıyor.

    Yeni Örümcek Adam Dizisi Peter Parker'ın Klonlarına Odaklanacak

    Ağırlıklı olarak 1990’lardaki ikinci büyük Klon Saga döneminden ilham alacak dizi, Peter Parker’ın genetik kopyaları olan iki ikonik klonun (kusursuz klon olarak bilinen Ben Reilly ve klonlama sürecindeki bozulmalar yüzünden agresif bir anti-kahramana dönüşen Kaine Parker) hikâyesini anlatacak. Dizi, ikilinin birer klon olduklarını öğrenmeleriyle yaşadıkları derin kimlik krizine, bu gerçeği kabullenme süreçlerine ve yol boyunca karşılaştıkları diğer klonlarla verdikleri mücadeleye odaklanacak.

    Amazon Prime Video henüz bu projeye resmi olarak onay vermiş değil. Ancak Deadline'ın stüdyo içinden aldığı bilgilere göre bu onay artık an meselesi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Audi A6 e-tron tek şarjla menzil rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dacia duster 1.6 benzin lpg yorumları kombi nasıl açılır direkten eve gelen elektrik kablosu fiyatları hepsipay iptal lustral kullanıp memnun kalanlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OMIX O1 Icon
    OMIX O1 Icon
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum