Amazon'dan yeni Örümcek Adam dizisi: İlk detayları ortaya çıktı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Örümcek-Adam ile bağlantılı karakterleri TV ekranlarına taşımak için Sony ile birlikte çalışan Amazon, bu dizilerin ilki olan Spider-Noir'ı tek sezonun ardından iptal etti. Ancak çok yakın kaybetmeden bunun yerine yenisini koyacak gibi duruyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde gelen bilgiler, Amazon'un dört farklı Örümcek-Adam projesi üzerinde çalıştığını, bunlardan bir ya da ikisine onay verebileceğini ortaya çıkarmıştı. Ne var ki o dönemde bu projelerin hangileri olduğu bilinmiyordu. Merak edilen o detaylar dün belli oldu. Deadline tarafından aktarılan bilgilere göre Amazon, çizgi-romanlardaki Clone Saga hikâyesinden uyarlanacak yeni bir Örümcek-Adam dizisine yeşil ışık yakmak üzere.

Clone Saga hikâyesini ekrana taşıyacak bu yeni Spider-Man dizisini, Disney+ yapımı American Born Chinese dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Kelvin Yu hazırlıyor.

Yeni Örümcek Adam Dizisi Peter Parker'ın Klonlarına Odaklanacak

Ağırlıklı olarak 1990’lardaki ikinci büyük Klon Saga döneminden ilham alacak dizi, Peter Parker’ın genetik kopyaları olan iki ikonik klonun (kusursuz klon olarak bilinen Ben Reilly ve klonlama sürecindeki bozulmalar yüzünden agresif bir anti-kahramana dönüşen Kaine Parker) hikâyesini anlatacak. Dizi, ikilinin birer klon olduklarını öğrenmeleriyle yaşadıkları derin kimlik krizine, bu gerçeği kabullenme süreçlerine ve yol boyunca karşılaştıkları diğer klonlarla verdikleri mücadeleye odaklanacak.

Ekim ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 5 gün önce eklendi

Amazon Prime Video henüz bu projeye resmi olarak onay vermiş değil. Ancak Deadline'ın stüdyo içinden aldığı bilgilere göre bu onay artık an meselesi.

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