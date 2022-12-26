Amazon'un Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Yılın Son Fırsatları’nda elektronikten giyime, kitaptan gıdaya, yapı marketten bilgisayarlara kadar pek çok kategoride indirimli fiyatlar mevcut. Bazı ürünlerin fiyatları, Kasım kampanyalarındaki seviyelere inmiş durumda. Bu indirimler, yeni yıl zamlarından önceki son fırsat olabilir.
Yılın Son Fırsatlarında İndirime Giren Tüm Ürünler
Öne Çıkan İndirimler
- LG Televizyon ve Ses Sistemleri
- Xiaomi Akıllı Cep Telefonları
- Philips Televizyonlar
- Reeder Ürünleri
- TCL Televizyonlar
- General Mobile Akıllı Telefonlar ve Aksesuarları
- Next Ürünleri
- Sony TV ve Soundbarlar
- Baseus Telefon Aksesuarları
- Samsung Televizyonlar
- Philips Hue akıllı aydınlatma ürünleri
- Oyuncu Koltukları
- Karaca küçük ev aletleri
- Philips Ev Aletleri
- Philips Kişisel Bakım Ürünleri
- Erkek Spor Ayakkabılar
- Erkek Sweatshirt ve Kazak
- Kadın Spor Ayakkabılar
- Kadın Sweatshirt ve Kazak
Son Güne Özel Flaş Fırsatlar
- Puma Comet 2 Unisex Spor Ayakkabı: 550 TL
- Puma Essentials Erkek Şişme Mont: 999 TL
- adidas RESPONSE Erkek Ayakkabı: 899 TL
- Red Tape BSE066 Erkek Sneaker: 269,90 TL
- KARACA LEVİN İki Kişilik Kahve Takımı: 199,99 TL
- Under Armour Erkek Eşofman Altı: 599,90 TL
- Jack & Jones Kapüşonlu Sweatshirt: 364,90 TL
- Kütahya Porselen 24 Parça Yemek Seti: 890 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d