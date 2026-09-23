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    Amazon, uzaydan internet hizmetini Özbekistan’a taşıyor

    Amazon, uydu internet hizmeti Leo’yu Özbekistan’a taşıyor. Uztelecom ortaklığıyla dağlık ve uzak bölgelerde geleneksel altyapının ulaşamadığı noktalara bağlantı sağlanacak.

    Amazon, uzaydan internet hizmetini Özbekistan’a taşıyor Tam Boyutta Gör

    Amazon, uydu internet hizmeti Leo’yu Özbekistan’a taşımak için ülkenin internet servis sağlayıcılarından Uztelecom ile ortaklık kurdu. Anlaşma kapsamında özellikle geleneksel internet altyapısının ulaşmasının zor olduğu uzak ve erişilmesi güç bölgelere uydu üzerinden bağlantı sağlanması hedefleniyor.

    Uztelecom halihazırda ülke genelindeki toplulukların yaklaşık yüzde 96’sına bağlantı hizmeti ulaştırıyor. Ancak Özbekistan’da dağlık bölgelerin sıklığı ve geniş çöllerin olması kablolu internet altyapısının yaygınlaşmasını zorlaştırıyor. Amazon, Leo’nun mevcut altyapının yerine geçmek yerine Uztelecom’un ağını tamamlayarak bağlantının ulaşamadığı noktalara erişim sağlamasını planlıyor.

    Leo henüz kullanıma açılmadı

    Bununla birlikte Amazon Leo’nun Özbekistan’daki hizmetinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmış değil. Şirket şu anda sistemi çalışanları ve seçili kurumsal müşterilerle test ediyor. Daha geniş kapsamlı kullanıma sunma sürecinin ise yılın ilerleyen dönemlerinde başlaması bekleniyor.

    Leo’nun küresel ölçekte SpaceX’in Starlink hizmetine rakip olabilmesi için ise uydu filosunu önemli ölçüde büyütmesi gerekiyor. Amazon’un şu anda yörüngede yaklaşık 400 uydusu bulunuyor ve şirket yakın gelecekte bu sayıyı 3.000’in üzerine çıkarmayı planlıyor. Buna karşılık SpaceX’in Starlink ağı 11 binden fazla uyduya ulaşmış durumda.

    Amazon, Leo için Özbekistan anlaşmasının yanı sıra farklı kullanım alanlarına yönelik çalışmalar da yürütüyor. Şirket kısa süre önce Delta Air Lines ile ortaklık kurarak gelecekte uçaklara uydu internet bağlantısı sağlamayı planladığını duyurmuştu. Amazon ayrıca Apple’ın acil durumlarda kullandığı uydu bağlantı altyapısının sağlayıcısı Globalstar’ı da satın aldı.

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