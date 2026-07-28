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    Amazon, uzaydan telefonlara doğrudan hücresel bağlantı sunacak

    Amazon, akıllı telefonlara uzaydan doğrudan hücresel bağlantı sunacak 5.105 uyduluk yeni ağı için başvuru yaptı. Şirket, yeni uyduları 2028’den itibaren konuşlandırmaya başlayacak.

    Amazon, uzaydan telefonlara doğrudan bağlantı sunacak Tam Boyutta Gör
    Amazon, alçak Dünya yörüngesinde kurmayı planladığı uydu ağına ilişkin yeni hedefini açıkladı. Şirketin 2019 yılında kurduğu Amazon Leo birimi, akıllı telefonlara doğrudan uydu bağlantısı sağlayacak Direct-to-Device (D2D – Doğrudan Cihaza) sistemi için FCC’ye başvurdu. Şirket bu ağ için 5.105 yeni uydu fırlatmayı planlıyor. İlk uydular ise 2028’de yörüngeye konuşlanacak.

    Baz istasyonuna gerek yok

    Amazon Leo'nun (eski adıyla Kuiper) geliştirdiği sistem, geleneksel baz istasyonlarının kapsama alanı dışında kalan bölgelerde sesli arama, mesajlaşma, mobil veri ve acil durum iletişimi hizmetlerini doğrudan uyumlu akıllı telefonlara ulaştıracak.

    Öte yandan FCC başvurusu, Amazon'un nisan ayında duyurduğu Globalstar satın alma anlaşmasının ardından geldi. Anlaşma kapsamında Amazon, Globalstar'ın mevcut uydu operasyonlarını, altyapısını ve dünya genelinde geçerli Mobil Uydu Hizmetleri (MSS) frekans lisanslarını devralacak.

    Yeni D2D sistemi, Amazon Leo'nun birinci ve ikinci nesil geniş bant uydu ağlarıyla birlikte çalışacak. Ayrıca Globalstar'ın HIBLEO ve C-3 uydu takımyıldızlarıyla entegre edilerek mevcut uydu altyapısını genişletecek.

    Sadece telefonlar için değil

    Amazon, Leo'nun temel geniş bant altyapısıyla tüketicilere, şirketlere ve kamu kurumlarına yüksek hızlı, düşük gecikmeli internet sunmayı hedefliyor. Bu hizmet için Leo Nano, Leo Pro ve Leo Ultra isimli kompakt antenler kullanılacak.

    Benzer şekilde D2D sistemi de afet ve acil durum haberleşmesi, küresel filo yönetimi, uzak çalışma sahaları, tedarik zinciri operasyonları ve IoT sensörleri gibi birçok farklı kullanım senaryosunu da destekleyecek.

    Amazon, sistemin uydu destekli yonga setine sahip uyumlu tüm akıllı telefonlarla çalışacak şekilde tasarlandığını belirtiyor. Şirket ayrıca daha önce Apple ile yaptığı anlaşma kapsamında desteklenen iPhone ve Apple Watch modellerinde sunulan Uydu Üzerinden Acil SOS, Mesajlar, Find My ve Yol Yardımı gibi servisleri de genişleyen Leo ağı üzerinden desteklemeyi planlıyor.

    Beş farklı yörüngede görev yapacak

    Amazon, uzaydan telefonlara doğrudan bağlantı sunacak Tam Boyutta Gör
    Amazon Leo'nun D2D ağı, 510 ila 580 kilometre irtifada yer alacak beş farklı alçak Dünya yörüngesi katmanından oluşacak. Orta enlemlerde yoğun kapsama sağlayacak üç katmanın yanı sıra yüksek enlemler ve kutup bölgeleri için iki farklı yörünge kullanılacak.

    Sistemde telefonlarla iletişim L-bandı ve S-bandı, yer istasyonlarıyla yüksek kapasiteli veri aktarımı ise Ka-bandı ve V-bandı üzerinden gerçekleştirilecek. Geleneksel aktarma uydularından farklı olarak veriyi yörüngede işleyebilen uydular, optik lazer bağlantıları, dijital beamforming, beam-hopping, çift polarizasyonlu alıcılar ve uyarlanabilir modülasyon gibi teknolojilerle hem kapsama alanını hem de spektrum verimliliğini artıracak.

    İlk hizmet bu yıl, hedef ise SpaceX

    Amazon Leo bugüne kadar 390'dan fazla birinci nesil geniş bant uydusunu yörüngeye yerleştirdi. Şirket, yıl içinde belirli bölgelerde sabit geniş bant hizmetini başlatmayı planlıyor.

    Bu kapsamda Amazon Leo, doğrudan SpaceX'in Starlink projesine rakip olacak. SpaceX de bu yıl FCC'ye gelecekte 1 milyon uyduya kadar çıkabilecek bir takımyıldızı için başvuruda bulunmuştu. Starlink’in yörüngede 10.800’den fazla aktif uydusu bulunuyor. Aynı şekilde Starlink’in DTC yani kendi doğrudan cihaza uydularının sayısı ise 650’den fazla.

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