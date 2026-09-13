Amazon ve Sony, dört yeni Spider-Man dizisi üzerinde çalışıyor

Amazon, İki Örümcek-Adam Dizisine Birden Yeşil Işık Yakabilir
The Ankler tarafından elde edilen bilgilere göre Amazon ve Sony şu anda Spider-Man serisiyle bağlantılı dört farklı dizi projesi hazırlıyor. Amazon Prime Video, bunlar arasından iki tanesine yeşil ışık yakmayı değerlendiriyor. Eğer işler beklendiği gibi giderse, yakın bir gelecekte Amazon ekranlarında iki farklı Örümcek-Adam dizisi birden görebiliriz.
Amazon ve Sony ortaklığında hazırlanan bu dizilerin hangi karakterlere odaklandığı henüz netleşmiş değil. Ancak daha önce gelen haberlerde Silk, Spider-Woman, Spider-Punk gibi karakterlerin isimleri geçiyordu.
Projeler henüz netlik kazanmamış olsa da onları hazırlayan isimler ortaya çıkmış durumda. Amazon'un bu dört farklı proje için görevlendirdiği isimler şunlar: American Born Chinese dizisinin yaratıcısı Kelvin Yu, daha önce Better Call Saul ve Pluribus gibi dizilerde görev alan Alison Tatlock, Legion dizisinin senaristlerinden Ben H. Winters, For All Mankind dizisinin yaratıcıları Ben Nedivi ve Matt Wolpert.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: