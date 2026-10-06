Vikings'in yaratıcısından yeni viking dizisi: Bloodaxe'in ilk görüntüler paylaşıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Vikings, The Tudors, Elizabeth gibi dikkat çekici tarihi dramalara imza atan ödüllü senarist Michael Hurst, yine vikinglere odaklanan bir diziyle karşımızda. Hurst'ün yaratıcısı olduğu yeni viking dizisi Bloodaxe, önümüzdeki yıl Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak.

Merakla beklenen dizi için tanıtım çalışmalarına başlayan Amazon, dün Bloodaxe'ten ilk görüntüleri paylaştı.

Bloodaxe, Vikings'in Yaklaşık 200 Yıl Sonrasında Geçiyor

Tam Boyutta Gör Bloodaxe, 10. yüzyılda, yani Vikings'te anlatılan olayların yaklaşık 200 yıl sonrasında geçiyor ve Vikinglerin efsanevi savaşçılarından Erik Bloodaxe ile karısı Gunnhild'in hikâyesini anlatıyor. Dizi, Erik'in Norveç tahtına yükselişini ekrana taşıyacak.

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Dizinin oyuncu kadrosunda Xavier Molyneux, Jessica Madsen, Karlis Arnolds Avots, Levi Miller, Rod Hallett, Alina Tomnikov, Jesper Christensen gibi isimler yer alıyor.

Bloodaxe'in 2027'de izleyici ile buluşacağı kesinleşmiş olsa da şimdilik daha net bir yayın tarihi açıklanmış değil.

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