Vikings'in yaratıcısından yeni viking dizisi: Bloodaxe'in ilk görüntüler paylaşıldı

Merakla beklenen dizi için tanıtım çalışmalarına başlayan Amazon, dün Bloodaxe'ten ilk görüntüleri paylaştı.
Bloodaxe, Vikings'in Yaklaşık 200 Yıl Sonrasında Geçiyor
Dizinin oyuncu kadrosunda Xavier Molyneux, Jessica Madsen, Karlis Arnolds Avots, Levi Miller, Rod Hallett, Alina Tomnikov, Jesper Christensen gibi isimler yer alıyor.
Bloodaxe'in 2027'de izleyici ile buluşacağı kesinleşmiş olsa da şimdilik daha net bir yayın tarihi açıklanmış değil.
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