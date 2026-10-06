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    Vikings'in yaratıcısından yeni viking dizisi: Bloodaxe'in ilk görüntüler paylaşıldı

    Vikings ve The Tudors gibi sevilen dizilerin yaratıcısı olan Michael Hurst, yeni bir viking dizisiyle geri dönüyor. Amazon Prime Video, Bloodaxe adını taşıyan diziden ilk görüntüleri paylaştı.

    Amazon viking dizisi Bloodaxe'in görsellerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Vikings, The Tudors, Elizabeth gibi dikkat çekici tarihi dramalara imza atan ödüllü senarist Michael Hurst, yine vikinglere odaklanan bir diziyle karşımızda. Hurst'ün yaratıcısı olduğu yeni viking dizisi Bloodaxe, önümüzdeki yıl Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak.

    Merakla beklenen dizi için tanıtım çalışmalarına başlayan Amazon, dün Bloodaxe'ten ilk görüntüleri paylaştı.

    Bloodaxe, Vikings'in Yaklaşık 200 Yıl Sonrasında Geçiyor

    Amazon viking dizisi Bloodaxe'in görsellerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Bloodaxe, 10. yüzyılda, yani Vikings'te anlatılan olayların yaklaşık 200 yıl sonrasında geçiyor ve Vikinglerin efsanevi savaşçılarından Erik Bloodaxe ile karısı Gunnhild'in hikâyesini anlatıyor. Dizi, Erik'in Norveç tahtına yükselişini ekrana taşıyacak.

    Dizinin oyuncu kadrosunda Xavier Molyneux, Jessica Madsen, Karlis Arnolds Avots, Levi Miller, Rod Hallett, Alina Tomnikov, Jesper Christensen gibi isimler yer alıyor.

    Bloodaxe'in 2027'de izleyici ile buluşacağı kesinleşmiş olsa da şimdilik daha net bir yayın tarihi açıklanmış değil.

    Amazon viking dizisi Bloodaxe'in görsellerini paylaştı Tam Boyutta Gör

    Amazon viking dizisi Bloodaxe'in görsellerini paylaştı Tam Boyutta Gör

    Amazon viking dizisi Bloodaxe'in görsellerini paylaştı Tam Boyutta Gör

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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