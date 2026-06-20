Yapay zekâyı eleştirdi, işi tehlikeye girdi

Yapay zekâ eleştirisine soruşturma
Hükümetler bir taraftan yapay zekâ için yatırım fırsatları oluşturmaya çalışırken diğer taraftan da çevreye olan zararlarını azaltmak için çalışmalar yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda İklim Adaleti için Amazon İşçileri sendikasının 5 üyesinin Seattle şehir konseyinde ifade vermesi gündemi karıştırdı.
Konseyin yapay zekâ altyapısına yönelik olarak durdurma yaptırımları da dahil bir dizi tedbiri gündeme aldığı duruşmada ifade veren üyeler; sektörde henüz düzenlemeler tam oturmadan olabildiğince fazla veri merkezi inşa etme düşüncesi olduğunu, yönetimlerin yenilenebilir enerji gerekliliklerini ve işçi koruma tedbirlerini bir an evvel düzenlemelere eklemeleri gerektiği yönünde görüş bildirdi.
Gelen iddialara göre Amazon bu üyelerden 3 tanesine inceleme başlattı. Özel bir toplantı isteyen Amazon, ifade esnasında üyelerin hangi görüşleri ilettiğini öğrenmek isterken bunun bir disiplin soruşturmasına ve hatta iş akdinin feshine kadar gidebileceğini bildirdi.
Firma konseye ifade veren üyelerin herhangi bir birey olarak değil bir Amazon çalışanı olarak hareket etmesi gerektiğini ve belirli prosedürleri yerine getirmeden bir temsilci gibi hareket edemeyeceğini net bir şekilde iletti.
Diğer taraftan sendika, üyeleri temsilen Amazon hakkında suç duyurusunda bulundu. Sendika Amazon’un; çalışanların politik ve ideolojik düşünceleri nedeniyle ayrımcılığa uğratılmaması gerektiğini belirten ilgili Seattle şehir kanununa karşı geldiğini iddia ediyor. Amazon ise yaptığı açıklamada iş akdinin feshi gibi bir dayatmanın söz konusu olmadığını savundu ancak diğer dayatmaları kabul etti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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