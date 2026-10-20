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    Amazon, yapay zeka için nükleer santral kuruyor: 12 reaktör devreye alınacak

    Amazon, yapay zeka veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak için ABD'de 12 küçük modüler reaktörlü nükleer santral kurmayı planlıyor. Tesisin 960 MW elektrik üretmesi hedefleniyor.

    Amazon, yapay zeka için nükleer santral kuruyor Tam Boyutta Gör

    Amazon, X-energy ve American Electric Power (AEP) ile Indiana eyaletinde yeni bir nükleer enerji tesisi kurmak için anlaşma imzaladı. Daha önce kömürle çalışan Breed Elektrik Santrali'nin bulunduğu alana kurulması planlanan tesis, şebekeye ve Amazon'un veri merkezlerine 960 megavata kadar karbon salımı olmayan elektrik sağlayacak.

    12 küçük modüler nükleer reaktör kurulacak

    Proje kapsamında, Sullivan County sınırları içindeki Fairbanks bölgesinde 12 adet Xe-100 küçük modüler reaktör (SMR) kurulması hedefleniyor. X-energy tarafından geliştirilen bu reaktörler, geleneksel nükleer santrallere alternatif oluşturmayı amaçlayan yeni nesil bir teknolojiye dayanıyor. Ancak Xe-100 reaktörlerinin geliştirme ve lisanslama süreçleri henüz tamamlanmış değil. Her birinin 80 MWe’lik güç kapasitesi sunması hedefleniyor.

    Reaktörlerin öne çıkan özelliklerinden biri, soğutma sistemleri için farklı seçenekler sunması. Amazon'un açıklamasına göre Xe-100 üniteleri hava, su veya bu iki yöntemin bir arada kullanıldığı hibrit sistemlerle soğutulabilecek. Bu esneklik, su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde de reaktörlerin kullanılabilmesini ve yerel toplulukların su talebi üzerindeki etkinin azaltılmasını sağlayabilir.

    Xe-100 SMR, X-Energy tarafından dördüncü nesil olarak adlandırılan gelişmiş reaktör tasarımlarından birisi konumunda. Spesifik olarak yüksek sıcaklık gaz reaktörü (HTGR) sınıfına giren reaktör tipik olarak geleneksel reaktörlerin iki veya üç katı sıcaklıklarda çalışabiliyor.

    Amazon'un ikinci nükleer enerji projesi

    Amazon, yapay zeka için nükleer santral kuruyor Tam Boyutta Gör

    Indiana'daki yatırım, Amazon ile X-energy'nin birlikte yürüttüğü ikinci nükleer enerji projesi olma özelliğini taşıyor. İki şirket, bölgesel elektrik dağıtım şirketleriyle iş birliği yaparak 2039 yılına kadar ABD'de 5 gigavattan fazla yeni nükleer enerji kapasitesinin devreye alınmasını hedefliyor.

    Amazon, geçen yıl ekim ayında Washington eyaletinde planlanan ilk nükleer enerji projesi Cascade Advanced Energy Facility hakkında da ön bilgiler paylaşmıştı. Bu projede de 12 gelişmiş Xe-100 reaktör kurulması planlanıyor. Ancak inşaatın bu on yılın sonuna kadar başlaması beklenmiyor.

    Her iki proje de Amazon'un büyüyen veri merkezi altyapısı için uzun vadeli ve düşük karbonlu elektrik kaynakları oluşturma stratejisinin bir parçası. Şirket, özellikle yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasıyla artan elektrik ihtiyacını karşılamak için nükleer enerji yatırımlarına yöneliyor.

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