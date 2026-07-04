Amazon, yapay zeka veri merkezleriyle emisyon rekoru kırdı

Yapay zeka yatırımları Amazon'un enerji tüketimini hızla artırıyor
Amazon'un paylaştığı çevre raporu, özellikle üretken yapay zeka sistemlerini destekleyen veri merkezlerinin şirketin enerji tüketimi üzerindeki etkisini net biçimde ortaya koyuyor. Raporda yer alan verilere göre toplam elektrik tüketimi yalnızca bir yıl içerisinde yüzde 34 oranında yükseldi. Elektrik ihtiyacındaki bu artış, doğrudan sera gazı emisyonlarına da yansıdı ve şirketin toplam emisyonları yüzde 16 artarak yeni bir rekora ulaştı. Yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması için binlerce yüksek performanslı grafik işlemcisinin aynı anda faaliyet göstermesi, geleneksel bulut hizmetlerine kıyasla çok daha yüksek enerji gerektiriyor.
Veri merkezlerinin yalnızca elektrik tüketimiyle değil, soğutma sistemleri nedeniyle su kaynakları üzerinde de önemli bir yük oluşturduğu görülüyor. Amazon'un raporunda, şirketin veri merkezlerinin geçen yıl yaklaşık 2,5 milyar galon su tükettiği belirtiliyor. Özellikle yüksek yoğunluklu yapay zeka sunucularının oluşturduğu ısıyı kontrol altında tutabilmek için gelişmiş sıvı ve hava soğutma sistemlerine ihtiyaç duyuluyor. Bu durum, enerji tüketiminin yanı sıra su kullanımını da veri merkezi yatırımlarının önemli çevresel etkilerinden biri hâline getiriyor.
Çevre raporunun sunuluş biçimi de dikkat çekici tartışmaları beraberinde getirdi. Elektrik tüketimi, sera gazı emisyonları ve su kullanımı gibi kritik çevresel verilerin, 51 sayfalık raporun 46. sayfasında yer alan tablolar içerisinde paylaşılması çeşitli çevre kuruluşları ve sektör gözlemcileri tarafından eleştiriliyor. Raporun önceki bölümlerinde ise "süper kirleticiler" olarak tanımlanan, karbon dioksit dışındaki yüksek etkili sera gazlarının azaltılmasına yönelik hedeflere daha geniş yer verilmesi dikkat çekiyor.
Amazon, süper kirleticilerin azaltılmasına yönelik girişimler kapsamında 100 milyon dolarlık bir fon oluşturulacağını duyurdu. Ancak açıklamada bu fonun ne kadarının doğrudan Amazon tarafından karşılanacağına ilişkin herhangi bir bilgi henüz paylaşılmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: