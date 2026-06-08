Amazon Yaz Fırsatları Başladı: Yılın En Düşük Fiyatları!

Amazon Yaz Fırsatları’nda Apple, Samsung MSI, Lenovo, Adidas, Stanley, Philips, JBL, Puma ve Bosch marka ürünlerdeki önemli indirimler göze çarpıyor. Telefondan kulaklığa, kıyafetten oto aksesuarına, mutfak ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar tüm kategorilerde indirimler mevcut.
Kampanya Sayfası: Amazon Yaz Fırsatları
Sizin için Yaz Fırsatları’nın öne çıkan indirimli ürünlerini listeledik. Ayrıca son günlerin ve son 365 günün en düşük fiyatlı ürünlerine de aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
- Yılın En Düşük Fiyatları
- Son 30 Günün En Düşük Fiyatları
- Son 60 Günün En Düşük Fiyatları
- Son 90 Günün En Düşük Fiyatları
Amazon Yaz Fırsatları’nda Öne Çıkan İndirimli Ürünler
- Apple iPhone 17 Pro 1 TB Gümüş Rengi: 128.489 TL
- Apple iPhone 17 Pro Max 2 TB - Kozmik Turuncu: 170.339 TL
- Apple iPad Air 11 inç (M4) 128 GB Wi-Fi: 32.609 TL
- Hawk Gaming HK258 Membrane LCD RGB Kablosuz Klavye: 1.199 TL
- LG 27G411A-B UltraGear G4 27" 1ms MBR 144Hz FHD IPS Gaming Monitör: 4.999 TL
- MSI 27" MAG 27C6F Gaming Monitör, FHD, Kavisli, Rapid VA 180Hz: 5.999 TL
- MSI 27" MAG 272F X24 Gaming Monitör, FHD, Rapid IPS 240Hz 0.5ms: 7.099 TL
- Apple M5 çipli MacBook Pro 14 inç, 16 GB RAM, 1 TB Depolama: 89.979 TL
- Apple AirPods 4. Nesil ANC Kablosuz Kulaklık: 8.839 TL
- Apple AirPods Pro 3 ANC Kablosuz Kulaklık: 11.539 TL
- Bose QuietComfort Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık: 4.946 TL
- Lenovo LOQ 15AHP10 Gaming Laptop: 46.114 TL (LENOVO5 koduyla %5 indirim)
- Samsung 50 inç QLED Q8F 4K Vision AI Smart TV (2025): 35.499 TL
- Samsung 65 inç QLED Q7F 4K Vision AI Smart TV (2025): 46.474 TL
- Sony PlayStation 5 DualSense Kontrolcü v2 (Resmi Distribütör Garantili): 4.749 TL
- Robeve Auhma Güçlü Vakumlu Oto Süpürgesi: 1.099 TL
- Şarjlı Hava Kompresörü Turbo Fan: 1.649 TL
- PELONIS Kule Tipi Uzaktan Kumandalı Vantilatör: 7.499 TL
- Dreame Airpursue Pm20 Hot & Cool Hava Temizleme Cihazı: 27.033 TL
- H2ofloss Şarjlı Kablosuz Ağız Duşu: 2.099 TL
- Philips 7500 Serisi Buharlı Ütü (DST7511/80): 3.545,88 TL
- Philips Lumea 9000 Serisi BRI951/03 IPL Tüy Alma Cihazı: 20.667,22 TL
- LEGO Speed Champions Ferrari SF-24 F1 Yarış Arabası: 1.204 TL
- LEGO Art Japon Kiraz Çiçeği Manzarası 31218 (1892 Parça): 5.330 TL
- Fissler Vitaquick Edition Düdüklü Tencere 6 Litre: 14.999 TL
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Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.