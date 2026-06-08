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    Amazon Yaz Fırsatları Başladı: Yılın En Düşük Fiyatları!

    Amazon'da Yaz 7-11 Haziran tarihlerinde Yaz Fırsatları kampanyası ile son günlerin en düşük fiyatları sizleri bekliyor. Telefon, bilgisayar, monitör, TV ve mutfak ürünlerinde indirimler sunuluyor.

    Amazon Yaz Fırsatları Başladı: Yılın En Düşük Fiyatları! Tam Boyutta Gör
    Amazon’da yaz mevsimi indirimlerle birlikle geldi. Amazon Yaz Fırsatları kampanyası 11 Haziran’a kadar devam edecek. Çok sayıda üründe son günlerin en düşük fiyatları dikkat çekiyor.

    Amazon Yaz Fırsatları’nda Apple, Samsung MSI, Lenovo, Adidas, Stanley, Philips, JBL, Puma ve Bosch marka ürünlerdeki önemli indirimler göze çarpıyor. Telefondan kulaklığa, kıyafetten oto aksesuarına, mutfak ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar tüm kategorilerde indirimler mevcut.

    Kampanya Sayfası: Amazon Yaz Fırsatları

    Sizin için Yaz Fırsatları’nın öne çıkan indirimli ürünlerini listeledik. Ayrıca son günlerin ve son 365 günün en düşük fiyatlı ürünlerine de aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

    Amazon Yaz Fırsatları’nda Öne Çıkan İndirimli Ürünler


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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 4 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 5 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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