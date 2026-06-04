Yeni Stargate dizisinde sürpriz gelişme: Amazon geri adım attı

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Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen bilim kurgu serileri arasında yer alan Stargate (Yıldız Geçidi), Kasım ayında hayranları sevindiren bir haberle gündeme taşındı. Serinin haklarını MGM'den devralan Amazon, yeni bir Stargate dizisine yeşil ışık yaktı. Ne var ki bu hafta gelen son haberler, aradan geçen altı ayda bu projenin iptal edildiğini ortaya çıkardı.

Amazon, Stargate markasını kullanarak yeni yapımlara imza atma niyetinden vazgeçmiş değil. Ancak Martin Gero (Stargate: Atlantis, Blindspot) öncülüğünde hazırlanan dizi projesi gerçekleşmeyecek. Gero'nun önceki Stargate işlerine aşina olanları memnun edecek bir proje hazırladığı, Amazon'un ise serinin evveliyatını bilmeyen yeni izleyicileri de çekecek yeni bir proje istediği belirtiliyor. İki tarafın seriye dair vizyonunun uyuşmaması, günün sonunda bu projenin iptal edilmesine sebep olmuş.

Amazon, Farklı Bir Stargate Projesi Hazırlamayı Planlıyor

Şimdi Amazon farklı bir ekip farklı bir Stargate projesi hayata geçirmenin yollarını arayacak. Ancak bu yeni projenin yine bir dizi mi yoksa bir film mi olacağı belli değil.

Tüm zamanların en iyi bilim kurgu dizileri 8 ay önce eklendi

Stargate serisi, başka gezegenlere açılan yıldız geçitlerinin keşfedilmesiyle başlıyor. Antik uygarlıklardan miras kalan bu gizemli teknoloji, Dünya'daki insanlara başka gezegenleri ve sistemleri keşfetme fırsatı sunuyor. Serinin omurgasını oluşturan Stargate:SG-1, askeri bir ekibin farklı gezegenlere giderek yeni uygarlıklarla tanıştığı, galaksiler arası savaşlara dâhil olduğu ve insanlığın kaderini belirleyen güçlerle karşılaştığı maceralara odaklanırken, ardından gelen Atlantis ve Universe ile bu evren daha da genişletildi.

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Amazon yeni Stargate dizisi konusunda geri adım attı

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