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    Yeni Stargate dizisinde sürpriz gelişme: Amazon geri adım attı

    Amazon'un kısa süre önce resmi onayı verdiği yeni Stargate dizisi, sürpriz bir gelişmeyle gündemde. Amazon'un son kararı, serinin hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. 

    Amazon yeni Stargate dizisi konusunda geri adım attı Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen bilim kurgu serileri arasında yer alan Stargate (Yıldız Geçidi), Kasım ayında hayranları sevindiren bir haberle gündeme taşındı. Serinin haklarını MGM'den devralan Amazon, yeni bir Stargate dizisine yeşil ışık yaktı. Ne var ki bu hafta gelen son haberler, aradan geçen altı ayda bu projenin iptal edildiğini ortaya çıkardı.

    Amazon, Stargate markasını kullanarak yeni yapımlara imza atma niyetinden vazgeçmiş değil. Ancak Martin Gero (Stargate: Atlantis, Blindspot) öncülüğünde hazırlanan dizi projesi gerçekleşmeyecek. Gero'nun önceki Stargate işlerine aşina olanları memnun edecek bir proje hazırladığı, Amazon'un ise serinin evveliyatını bilmeyen yeni izleyicileri de çekecek yeni bir proje istediği belirtiliyor. İki tarafın seriye dair vizyonunun uyuşmaması, günün sonunda bu projenin iptal edilmesine sebep olmuş.

    Amazon, Farklı Bir Stargate Projesi Hazırlamayı Planlıyor

    Şimdi Amazon farklı bir ekip farklı bir Stargate projesi hayata geçirmenin yollarını arayacak. Ancak bu yeni projenin yine bir dizi mi yoksa bir film mi olacağı belli değil.

    Stargate serisi, başka gezegenlere açılan yıldız geçitlerinin keşfedilmesiyle başlıyor. Antik uygarlıklardan miras kalan bu gizemli teknoloji, Dünya'daki insanlara başka gezegenleri ve sistemleri keşfetme fırsatı sunuyor. Serinin omurgasını oluşturan Stargate:SG-1, askeri bir ekibin farklı gezegenlere giderek yeni uygarlıklarla tanıştığı, galaksiler arası savaşlara dâhil olduğu ve insanlığın kaderini belirleyen güçlerle karşılaştığı maceralara odaklanırken, ardından gelen Atlantis ve Universe ile bu evren daha da genişletildi.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 1 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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