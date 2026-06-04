Yeni Stargate dizisinde sürpriz gelişme: Amazon geri adım attı

Amazon, Stargate markasını kullanarak yeni yapımlara imza atma niyetinden vazgeçmiş değil. Ancak Martin Gero (Stargate: Atlantis, Blindspot) öncülüğünde hazırlanan dizi projesi gerçekleşmeyecek. Gero'nun önceki Stargate işlerine aşina olanları memnun edecek bir proje hazırladığı, Amazon'un ise serinin evveliyatını bilmeyen yeni izleyicileri de çekecek yeni bir proje istediği belirtiliyor. İki tarafın seriye dair vizyonunun uyuşmaması, günün sonunda bu projenin iptal edilmesine sebep olmuş.
Amazon, Farklı Bir Stargate Projesi Hazırlamayı Planlıyor
Şimdi Amazon farklı bir ekip farklı bir Stargate projesi hayata geçirmenin yollarını arayacak. Ancak bu yeni projenin yine bir dizi mi yoksa bir film mi olacağı belli değil.
Stargate serisi, başka gezegenlere açılan yıldız geçitlerinin keşfedilmesiyle başlıyor. Antik uygarlıklardan miras kalan bu gizemli teknoloji, Dünya'daki insanlara başka gezegenleri ve sistemleri keşfetme fırsatı sunuyor. Serinin omurgasını oluşturan Stargate:SG-1, askeri bir ekibin farklı gezegenlere giderek yeni uygarlıklarla tanıştığı, galaksiler arası savaşlara dâhil olduğu ve insanlığın kaderini belirleyen güçlerle karşılaştığı maceralara odaklanırken, ardından gelen Atlantis ve Universe ile bu evren daha da genişletildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.