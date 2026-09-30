Amazon yerli yapımlarına bir yenisini daha ekliyor: Eşref Tek duyuruldu

Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstleneceği Eşref Tek, adından da anlaşılacağı üzere Eşref Rüya ile bağlantılı bir yapım olacak. Eşref Rüya'nın arkasındaki yapım şirketi olan TİMS&B, bu yeni projeyi"Tek isim. Tek başlangıç. Eşref Tek. Her efsanenin bir başlangıcı vardır." mesajıyla duyurdu.
Eşref Tek, Eşref Rüya'nın Öncesinde Geçecek
TİMS&B'nin paylaştığı mesajdan da anlaşılacağı üzere Eşref Tek, hikâyeyi geçmişe saracak. Dizi, Eşref ve Kadir karakterlerinin ilk yıllarına odaklanacak. Amazon basın bülteninde diziyi şöyle tanıtıyor:
"Eşref’in geçmişine, Rüya’ya duyduğu bağlılığın köklerine ve onu bugün olduğu kişiye dönüştüren dönüm noktalarına odaklanan Eşref Tek, izleyicilere ‘Eşref Rüya’nın sevilen karakteri Eşref’in bugüne nasıl geldiğini keşfetme fırsatı sunuyor."
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya, iki sezon sürdükten sonra 47. bölümüyle ekrana veda etmişti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: