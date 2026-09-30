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    Amazon yerli yapımlarına bir yenisini daha ekliyor: Eşref Tek duyuruldu

    Amazon, Eşref Rüya hayranlarını sevindirecek bir haberle karşımızda. Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstleneceği yeni Amazon Prime Video dizisi Eşref Tek resmen duyuruldu. İşte paylaşılan ilk detaylar.

    Amazon yerli yapımlarına bir yenisini daha ekliyor: Eşref Tek duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Video, Türkiye'de hayata geçirdiği yerli yapımlar konusunda daha aktif olacağı bir döneme girmiş görünüyor. Son dönemde Güney Giderken ve Grand Maison gibi yerli yapımlara yeşil ışık yakan şirket, bugün yeni bir yerli dizi daha duyurdu: Eşref Tek.

    Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstleneceği Eşref Tek, adından da anlaşılacağı üzere Eşref Rüya ile bağlantılı bir yapım olacak. Eşref Rüya'nın arkasındaki yapım şirketi olan TİMS&B, bu yeni projeyi"Tek isim. Tek başlangıç. Eşref Tek. Her efsanenin bir başlangıcı vardır." mesajıyla duyurdu.

    Eşref Tek, Eşref Rüya'nın Öncesinde Geçecek

    TİMS&B'nin paylaştığı mesajdan da anlaşılacağı üzere Eşref Tek, hikâyeyi geçmişe saracak. Dizi, Eşref ve Kadir karakterlerinin ilk yıllarına odaklanacak. Amazon basın bülteninde diziyi şöyle tanıtıyor:

    "Eşref’in geçmişine, Rüya’ya duyduğu bağlılığın köklerine ve onu bugün olduğu kişiye dönüştüren dönüm noktalarına odaklanan Eşref Tek, izleyicilere ‘Eşref Rüya’nın sevilen karakteri Eşref’in bugüne nasıl geldiğini keşfetme fırsatı sunuyor."

    Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya, iki sezon sürdükten sonra 47. bölümüyle ekrana veda etmişti.

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