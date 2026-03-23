    Amazon yıllar sonra akıllı telefon pazarına geri dönebilir

    Amazon, Fire Phone’dan 12 yıl sonra akıllı telefon pazarına geri dönüyor. Yeni Transformer telefonu, Alexa ve Prime hizmetleriyle entegre çalışacak ve yapay zeka odaklı olacak.

    Amazon, ilk akıllı telefon denemesi Fire Phone’dan bu yana on yılı aşkın bir süre geçti. 2014’te piyasaya sürülen Fire Phone, beklenen ilgiyi görmeyince şirket yalnızca bir yıl sonra satışını durdurmak zorunda kalmıştı. Reuters’in haberine göre bu başarısız deneyim Amazon’u yeni bir girişimden alıkoymuyor ve teknoloji devi şimdi yeniden bir telefon geliştirmeyi planlıyor.

    Amazon’dan Transformer adımı

    İç kaynaklara göre Amazon, Transformer kod adıyla anılan cihaz üzerinde çalışıyor. Yeni telefon, şirketin mevcut yazılım ve donanım ekosistemiyle senkronize çalışacak. Amazon telefonu Alexa destekli akıllı hub’lar ve Prime Video gibi hizmetlerle entegre olacak.

    Aktarılanlara göre proje halen geliştirme aşamasının başlarında ve ne zaman piyasaya sürüleceği veya Apple ve Samsung gibi rakiplerden nasıl ayrılacağı konusunda henüz net bilgiler bulunmuyor.

    Amazon Transformer’ın uygulama indirmeye dayalı geleneksel telefon kullanımının yerine yapay zeka özelliklerinin öne çıktığı bir cihaz olacak. Cihaz, Amazon üzerinden alışverişi kolaylaştırmak, Prime Video ve Prime Music gibi hizmetleri daha erişilebilir hâle getirmek için tasarlanacak. Alexa, telefonda temel işletim sistemi olarak görev yapmayacak ancak cihazın merkezinde önemli bir rol üstlenecek.

    Buna ek olarak Amazon’un Android işletim sistemi çalıştıracak yeni bir tablet geliştirdiği de konuşuluyor. Bu, şirketin bugüne kadar sattığı ve kendi Fire OS yazılımını kullanan tabletlerden bir kopuş anlamına geliyor.

    Büyük Fire Phone başarısızlığının ardından Amazon’un yeni bir telefon geliştirmesi için geçmiş başarısızlığı iyi analiz etmesi gerekiyor. Fire Phone, bazı açılardan cesur bir cihaz olsa da yüksek fiyatı, sınırlı performansı ve donanım eksiklikleri nedeniyle eleştirilmişti.

    Transformer projesi, Amazon’un yıl içinde oluşturduğu ZeroOne isimli bir grup tarafından yönetiliyor. ZeroOne, “çığır açan cihazlar” geliştirmekle görevlendirilmiş bir birim ve eski Microsoft yöneticisi J Allard tarafından yönetiliyor.

