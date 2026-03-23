Amazon yıllar sonra akıllı telefon pazarına geri dönebilir

Amazon’dan Transformer adımı
İç kaynaklara göre Amazon, Transformer kod adıyla anılan cihaz üzerinde çalışıyor. Yeni telefon, şirketin mevcut yazılım ve donanım ekosistemiyle senkronize çalışacak. Amazon telefonu Alexa destekli akıllı hub’lar ve Prime Video gibi hizmetlerle entegre olacak.
Aktarılanlara göre proje halen geliştirme aşamasının başlarında ve ne zaman piyasaya sürüleceği veya Apple ve Samsung gibi rakiplerden nasıl ayrılacağı konusunda henüz net bilgiler bulunmuyor.
Buna ek olarak Amazon’un Android işletim sistemi çalıştıracak yeni bir tablet geliştirdiği de konuşuluyor. Bu, şirketin bugüne kadar sattığı ve kendi Fire OS yazılımını kullanan tabletlerden bir kopuş anlamına geliyor.
Büyük Fire Phone başarısızlığının ardından Amazon’un yeni bir telefon geliştirmesi için geçmiş başarısızlığı iyi analiz etmesi gerekiyor. Fire Phone, bazı açılardan cesur bir cihaz olsa da yüksek fiyatı, sınırlı performansı ve donanım eksiklikleri nedeniyle eleştirilmişti.
Transformer projesi, Amazon'un yıl içinde oluşturduğu ZeroOne isimli bir grup tarafından yönetiliyor. ZeroOne, "çığır açan cihazlar" geliştirmekle görevlendirilmiş bir birim ve eski Microsoft yöneticisi J Allard tarafından yönetiliyor.
