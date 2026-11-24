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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Amazon’un Gülümseten Kasım kampanyasında, son ayların en düşük fiyatına inen popüler teknoloji ürünleri listelendi. Kablolu farelerden oyuncu bilgisayarlarına kadar uzanan geniş listede; robot süpürgeler, AirPods ve 4K televizyonlar son bir yılın en dip fiyatlarıyla öne çıkıyor. Ayrıca aksiyon kameraları ve akıllı telefonlarda da dikkat çeken indirimler bulunuyor. Öne çıkan tüm fırsatlara Amazon kampanya sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Amazon’da Gülümseten Kasım indirimleri büyük fırsatlarla devam ediyor. Gerçek indirimleri bulmakta zorlananlar için son ayların en düşük fiyatına inen popüler ürünleri sizin için bir araya getirdik. Akakçe ve Cimri'deki fiyat geçmişine göre kaçırmamanız gereken en düşük fiyatlı ürünleri listeledik.

Televizyon, bilgisayar, fare, aksiyon kamerası, kulaklık, robot süpürge ve akıllı telefonlardaki fiyatlar dikkat çekiyor. Tüm indirimli ürünler için kampanya sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

Amazon Gülümseten Kasım İndirimleri

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazonda öne çıkan indirimli ürünler (24 Kasım 2026)

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