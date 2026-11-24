Amazon'da günün öne çıkan ürünlerini sizin için listeledik. Listemizde son 1 yılın ve son 6 ayın en düşük fiyatlı ürünleri var. İşte kaçırmamanız gereken indirimler!
Yapay Zeka Özeti:
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Amazon’un Gülümseten Kasım kampanyasında, son ayların en düşük fiyatına inen popüler teknoloji ürünleri listelendi.
Kablolu farelerden oyuncu bilgisayarlarına kadar uzanan geniş listede; robot süpürgeler, AirPods ve 4K televizyonlar son bir yılın en dip fiyatlarıyla öne çıkıyor. Ayrıca aksiyon kameraları ve akıllı telefonlarda da dikkat çeken indirimler bulunuyor.
Öne çıkan tüm fırsatlara Amazon kampanya sayfasından ulaşabilirsiniz.
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Seslendirme ve özetler
yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Televizyon, bilgisayar, fare, aksiyon kamerası, kulaklık, robot süpürge ve akıllı telefonlardaki fiyatlar dikkat çekiyor. Tüm indirimli ürünler için kampanya sayfasını ziyaret edebilirsiniz:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli