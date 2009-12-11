AMD, 1.25 milyar dolarlık Intel çekini aldı!

Kısa bir süre önce anlaşmaya vardıklarını açıklayan AMD ve Intel, yıllardır devam eden sancılı süreci geride bıraktıklarını ve ortak bir paydada buluştuklarını duyurmuşlardı. Pazardaki etkin gücünü haksız rekabet koşulları yaratacak şekilde lehine kullandığı gerekçesi ile Intel'e karşı farklı ülkelerde davalar açan AMD, varılan anlaşma kapsamında, davalarından vazgeçtiğini buna karşılık Intel de yaşanan tüm gelişmeler ışığında AMD'ye 1.25 milyar dolar vereceğini duyurmuş ayrıca her iki firma arasındaki karşılıklık lisans anlaşmalarının uzatıldığı ve GlobalFoundries'in üretim durumunun netleştirildiği belirtilmişti.

Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, 1.25 milyar dolarlık ödeme çekini Intel'den aldı. Gelen parayı yüksek öncelikli borçların ödenmesi de finansal yapının yeniden düzenlenmesinde kullanacak olan AMD, anlaşmanın açıklandığı günden bu yana artan hisse değerleriyle de mali anlamda olumlu sinyaller veriyor. AMD'ye ödenen 1.25 milyar doların yanı sıra Intel'e Avrupa Komisyonu tarafından 1.45 milyar dolarlık anti-tröst cezası kesilmiş, Intel kararı temyize götürmüştü.