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AMD, 1.25 milyar dolarlık Intel çekini aldı!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kısa bir süre önce anlaşmaya vardıklarını açıklayan AMD ve Intel, yıllardır devam eden sancılı süreci geride bıraktıklarını ve ortak bir paydada buluştuklarını duyurmuşlardı. Pazardaki etkin gücünü haksız rekabet koşulları yaratacak şekilde lehine kullandığı gerekçesi ile Intel'e karşı farklı ülkelerde davalar açan AMD, varılan anlaşma kapsamında, davalarından vazgeçtiğini buna karşılık Intel de yaşanan tüm gelişmeler ışığında AMD'ye 1.25 milyar dolar vereceğini duyurmuş ayrıca her iki firma arasındaki karşılıklık lisans anlaşmalarının uzatıldığı ve GlobalFoundries'in üretim durumunun netleştirildiği belirtilmişti.

Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, 1.25 milyar dolarlık ödeme çekini Intel'den aldı. Gelen parayı yüksek öncelikli borçların ödenmesi de finansal yapının yeniden düzenlenmesinde kullanacak olan AMD, anlaşmanın açıklandığı günden bu yana artan hisse değerleriyle de mali anlamda olumlu sinyaller veriyor. AMD'ye ödenen 1.25 milyar doların yanı sıra Intel'e Avrupa Komisyonu tarafından 1.45 milyar dolarlık anti-tröst cezası kesilmiş, Intel kararı temyize götürmüştü.


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DH Misafiri 9 yıl
onlar kanka siz merak etmeyin kazları beraber yolacaklar.
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helion 9 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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bwhiteshark 9 yıl
sahinix nickiyle giriş yaptınız diyor ??? site yönetimi güvenlik açığı var herhalde??? Üyeyim ama sahinixle alakam yok???
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sahafiec 9 yıl
hayırlı olsun, iyi günlerde anlamlı şekilde harcasınlar.
gel gelelim bu ceza İntel'e dokunmadı bile, yıllarca AMD'yi sabote ederek kat kat fazlasını kazandılar.
en önemlisi de değişen birşey yok, İntel hala bizim ürünleri tercih edin diye perakendecilere nakit dağitiyor.

bu işler hep böyle yürür, kaybeden de tüketici olur. zaten tüketici bilinçli olsa bu durumlar yaşanmaz...
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Ac1DBuRN 9 yıl
Monopoly'de Ucretsiz otoparka geldi desenize
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AburCubur 9 yıl
Islatırız
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IgorStravinsky 9 yıl
Yorumlar gene harika



Intel bu ay kaybetti fakat önümüzdeki yıl zaten 2. patlama yapacaklarına inanıyorum Gulftown'lar ile.
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ozancn 9 yıl
biri bana da böyle bir çek verse ne makbule geçer
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sendomi 9 yıl
amd parayı almakla çok iyi yaptı zaten intelin yaptıkları ayyuka çıktı parayı almasa ne olacak intel tekrar aynı şeyleri yaparsa tekrar mahkeme açılır sorun değil amd'nin gittiği yol çok iyi intel'de boşa para vermez vardır bir şeyi,intel menfaeti olmadan iş yaparmı be
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KANUNI61 9 yıl
intelin haksız rekabetten kazandığının onda biri bile deyil bu para
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Exxcrea 9 yıl
iyi olmuş . amd nin durumu zaten kötü, bunun nedeni intelin kendi urunlerini satmaları için firmalara para vermesi zaten bide devam etseydi bu hem performans hemde pazar payi olarak geride kalan amd nin sonu hiç hayırlı olmazdi. amd nin olası batma durumundada yani enazından cpu pazarından cıkması sonucu rekabet ortadan kalkar bizde ayvayi yemiş olurduk. zaman zaman intel zaman zaman amd geçer bazen nvidia hizlidir bazen ati sonuçta rekabet olur kazanan biz oluruz. yaşasın rekabet
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XivA 9 yıl
intele az bile.
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caneker 9 yıl
Allah bereket versin.
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