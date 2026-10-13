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    AMD, 192 çekirdekli yeni EPYC Verano işlemcisini sergiledi

    AMD, yapay zeka ajanlarına odaklanan yeni EPYC Verano işlemcisini sergiledi. 192 çekirdeğe kadar çıkan model, SOCAMM2 bellek desteğiyle birlikte 2027'de geliyor.

    AMD, 192 çekirdekli yeni EPYC Verano işlemcisini sergiledi Tam Boyutta Gör
    AMD, sunucu işlemcisi ailesini yapay zeka odaklı yeni çözümlerle genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin 2026-2027 dönemi için planladığı ürünler arasında Venice, Venice-X ve Venice-HF modellerinin yanı sıra yapay zeka ajanlarının çalıştırılmasına yönelik EPYC Verano da bulunuyor. AMD Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Lisa Su, Verano'yu yapay zeka dönemine yönelik CPU yol haritasının bir sonraki adımı olarak tanımlıyor. Bu kapsamda yeni nesil EPYC Verano sunucu işlemcisi ilk kez sergilendi.

    Hedefinde yapay zeka var

    Altıncı nesil EPYC ailesine dahil olan Verano, mevcut Zen 6 çekirdek mimarisini temel alıyor ve EPYC 9006 serisinin LP ailesinde konumlanıyor. AMD daha önce bu işlemci için 72 çekirdeğe kadar kapasite açıklamıştı. Son tanıtımda ise çekirdek sayısının 192'ye kadar çıkabileceği belirtildi. Bu kapasitenin tek bir işlemci tasarımıyla mı yoksa iki adet 96 çekirdekli yonganın bir araya getirilmesiyle mi sağlanacağı belirsiz.

    Verano'nun bir diğer önemli özelliği, yapay zeka hızlandırıcılarıyla iletişimi sağlayan xGMI bağlantısı. 112 Gbps'ye kadar bağlantı hızı, işlemcinin özellikle AMD Instinct MI500 serisi GPU'larla birlikte kullanılacağı yeni nesil yapay zeka sistemlerinde veri aktarımını destekleyecek. Bu yapı, birden fazla bileşenin eş zamanlı çalıştığı ve yoğun veri alışverişi gerektiren yapay zeka ajanı iş yükleri için tasarlanıyor.

    SOCAMM2 bellek desteğiyle geliyor

    AMD, 192 çekirdekli yeni EPYC Verano işlemcisini sergiledi Tam Boyutta Gör
    AMD EPYC Verano, şirketin LPDDR bellek arayüzüne sahip ilk EPYC işlemcisi olma özelliğini taşıyor. İşlemci, LPDDR5X bellek modüllerini kullanan SOCAMM2 formatını destekliyor. Bu bellek çözümü, yüksek bant genişliğini ve kapasiteyi düşük güç tüketimiyle bir araya getirerek veri merkezlerinde enerji verimliliğine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

    SOCAMM2'nin kompakt tasarımı, sunucu sistemlerinde bellek yoğunluğunu artırmaya da imkan tanıyor. Böylece üreticiler, sınırlı fiziksel alana daha fazla bellek yerleştirebiliyor.

    Bununla birlikte Verano'nun SP8 platformunda çalışacağı da doğrulandı. OCP Global Summit'te sergilenen işlemci örneğinde sekiz Zen 6 CCD birimi, iki büyük G/Ç yongası ve kenarlara yerleştirilmiş dört LPDDR5X bellek denetleyicisi görüldü.

    Yongaların boyutları, işlemcinin hangi Zen 6 çekirdek tasarımını kullandığına ilişkin de ipucu veriyor. Sergilenen CCD birimleri, Zen 6C mimarisini temel alan ve daha yüksek çekirdek yoğunluğu sunan Venice tasarımındaki birimlerden daha küçük görünüyor. Bu nedenle Verano'nun, 32 çekirdekli yoğun Zen 6C birimleri yerine 12 çekirdekli standart Zen 6 yongalarını kullanması olası. Ancak AMD, bu ayrıntıyı henüz kesinleştirmiş değil.

    Nvidia ve diğer rakipler de LPDDR5X belleğe yöneliyor

    AMD'nin yeni işlemcisi, yapay zeka altyapısında giderek önem kazanan bir eğilime de işaret ediyor. Nvidia’nın yeni nesil Vera Rubin ve Vera CPX platformları da SOCAMM2 tabanlı LPDDR5X bellek kullanıyor. Tesla'nın yakın zamanda ortaya çıkan A15 hızlandırıcısı ve Intel'in çıkarım işlemlerine odaklanan bazı GPU çözümleri de LPDDR belleği öne çıkaran tasarımlar arasında yer alıyor.

    Bu yaklaşımda amaç, yüksek bant genişliğini korurken enerji tüketimini ve fiziksel alan gereksinimini azaltmak. Özellikle yapay zeka ajanlarının birden fazla adımı kendi başına yürütebildiği sistemlerde işlemci, bellek ve hızlandırıcılar arasındaki veri akışı daha kritik hale geliyor. AMD de Verano ile CPU tarafındaki kapasitesini bu ihtiyaca göre şekillendiriyor.

    Lisa Su'nun sunumunda paylaştığı öngörüye göre sunucu işlemcilerine yönelik talep 2030'a kadar yüzde 50 artarak 200 milyar dolarlık bir pazara ulaşabilir. AMD, son yıllarda EPYC ailesiyle sunucu işlemcileri pazarındaki konumunu güçlendirirken Zen 6 tabanlı yeni modeller ve ilerleyen dönemde gelecek Zen 7 ile Zen 8 ailesiyle büyümeden daha fazla pay almayı hedefliyor.

    AMD EPYC Verano'nun 2027 yılında piyasaya çıkması planlanıyor. Şirketin 192 çekirdekli yapılandırma, bellek kapasitesi ve güç tüketimi gibi konulardaki ayrıntıları ise henüz açıklanmış değil.

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