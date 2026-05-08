AMD, 2nm çip üretimi için Samsung ile anlaşmak üzere

Şu anda gelişmiş işlemci üretiminde ağırlıklı olarak TSMC ile çalışan AMD, tedarik zincirini çeşitlendirmek istiyor. Güney Kore merkezli EDaily’nin haberine göre Samsung Foundry ile 2nm çip siparişleri konusunda görüşmeler ciddi aşamaya ulaştı. Haberde, AMD CEO’su Lisa Su’nun Mart ayında Samsung’un Pyeongtaek tesisini ziyaret etmesinin ardından müzakerelerin hız kazandığı ifade ediliyor. Tarafların yakın zamanda somut sonuçlara ulaşabileceği belirtiliyor.

Samsung’un üretmesi beklenen çipler arasında AMD’nin yeni nesil Zen 6 tabanlı Venice işlemcileri ile yapay zeka çıkarım yüklerine odaklanan Verano platformu yer alıyor. Bu arada TSMC de Venice CCD’nin kendi N2 “Nanosheet” üretim süreciyle geliştirilen ilk ürün olduğunu doğrulamış durumda. Samsung, TSMC ile birlikte Tesla AI5 ve AI6 çiplerinin üretiminde de yer alacak.

Sektör kaynaklarına göre Samsung şu an için AMD açısından TSMC’nin doğrudan yerine geçecek bir ortak değil, daha çok ek üretim kapasitesi sağlayacak bir alternatif konumunda. Çünkü Samsung’un 2nm GAA sürecindeki verimlilik oranlarının hala TSMC seviyesine ulaşmadığı söyleniyor.

Buna rağmen AMD ve Tesla gibi büyük müşterilerin Samsung’a yönelmesi, şirketin dökümhane tarafındaki güvenilirliğini artırabilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Öte yandan Intel de 14A, 18A-P ve EMIB teknolojileriyle TSMC’ye alternatif olma yarışında yer alıyor.