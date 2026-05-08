Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD, 2nm çip üretimi için Samsung ile anlaşmak üzere

    AMD, yeni nesil yapay zeka işlemcileri ve hızlandırıcıları için Samsung Foundry'nin 2nm üretim teknolojisini kullanmak adına ileri seviyede görüşmeler yürütüyor.

    AMD, 2nm çip üretimi için Samsung ile anlaşmak üzere Tam Boyutta Gör
    AMD, yeni nesil yapay zeka işlemcileri ve hızlandırıcıları için Samsung Foundry'nin 2nm üretim teknolojisini kullanmak adına ileri seviyede görüşmeler yürütüyor. Şirketin yapay zeka veri merkezi işlemcilerine olan talep giderek artarken, mevcut üretim kapasitesinin bu yoğunluğu karşılamakta zorlanabileceği belirtiliyor.

    Tedarik zincirini çeşitlendirme hedefi

    Şu anda gelişmiş işlemci üretiminde ağırlıklı olarak TSMC ile çalışan AMD, tedarik zincirini çeşitlendirmek istiyor. Güney Kore merkezli EDaily’nin haberine göre Samsung Foundry ile 2nm çip siparişleri konusunda görüşmeler ciddi aşamaya ulaştı. Haberde, AMD CEO’su Lisa Su’nun Mart ayında Samsung’un Pyeongtaek tesisini ziyaret etmesinin ardından müzakerelerin hız kazandığı ifade ediliyor. Tarafların yakın zamanda somut sonuçlara ulaşabileceği belirtiliyor.

    Samsung’un üretmesi beklenen çipler arasında AMD’nin yeni nesil Zen 6 tabanlı Venice işlemcileri ile yapay zeka çıkarım yüklerine odaklanan Verano platformu yer alıyor. Bu arada TSMC de Venice CCD’nin kendi N2 “Nanosheet” üretim süreciyle geliştirilen ilk ürün olduğunu doğrulamış durumda. Samsung, TSMC ile birlikte Tesla AI5 ve AI6 çiplerinin üretiminde de yer alacak. 

    Sektör kaynaklarına göre Samsung şu an için AMD açısından TSMC’nin doğrudan yerine geçecek bir ortak değil, daha çok ek üretim kapasitesi sağlayacak bir alternatif konumunda. Çünkü Samsung’un 2nm GAA sürecindeki verimlilik oranlarının hala TSMC seviyesine ulaşmadığı söyleniyor.

    Buna rağmen AMD ve Tesla gibi büyük müşterilerin Samsung’a yönelmesi, şirketin dökümhane tarafındaki güvenilirliğini artırabilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Öte yandan Intel de 14A, 18A-P ve EMIB teknolojileriyle TSMC’ye alternatif olma yarışında yer alıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mp3 indirme programı lazer renkli yazıcı tavsiye openprofil. com karter yağ kaçağı xbox mı ps5 mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum