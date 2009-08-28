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AMD 3GHz'de çalışan Phenom II X3 740 modelini kullanıma sunuyor

9 yıl
11,7b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD 3GHz'de çalışan Phenom II X3 740 modelini kullanıma sunuyor
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Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisinde SMT (Simultaneous Hyper-Threading) teknolojisine yer vereceğini açıklayan AMD, bir yandan yeni nesil işlemcileri için çalışmalarına son sürat devam ederken, öte tarafından mevcut ürün gamını pazarda rekabetçi olması beklenen yeni modeller ile güncellemeye devam ediyor. Dördüncü çekirdeğin açılabilmesine olanak tanıyan üç çekirdekli Phenom II X3 serisi ile yüksek satış başarısı elde eden firma, serinin en hızlı modeli olan ve 2.8GHz'de çalışan Phenom II X3 720'nin üzerine konumlandıracağı yeni bir modelini kullanıma sunacak.

AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Heka tabanlı üç çekirdekli yeni işlemci 3GHz'de çalışan Phenom II X3 740 modeli olacak. Deneb mimarisini temel alan Phenom II X4 serisinin tek çekirdeği kapatılmış yeni bir varyasyonu olarak ta tanımlanan Phenom II X3 740 modeli, yukarıda da belirttiğimiz gibi 3GHz'de çalışacak ayrıca 1.5MB L2 ve 6MB L3 olmak üzere 7.5MB bellek birimine sahip olacak. Eylül ayında lanse edilmesi beklenen Phenom II X3 740 modeli için henüz net bir fiyat bilgisi olmasa da Phenom II X3 720'nin 90 Avro seviyesinden satıldığı düşünülürse, bir miktar daha pahalı olması beklenebilir.


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DH Misafiri 9 yıl
nasıl yanı anlamadın xxTRxx biraz aça bilirmisin
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mav1li 9 yıl
6 ay geçmiş işlemci piyasada yok. Herhalde iptal oldu.
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GUERRA 9 yıl
x4 940 da ddr3 desteği yok ondandır sanırım da konu 6 aylık bir hort olmuş galiba
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XxTRxX 9 yıl

DH Misafiri

nasıl yanı anlamadın xxTRxx biraz aça bilirmisin

Açabilirim tabi hocam ama konuyu hortlatmışsınız



Phenom II x3 serileri x4 940'ın kapatılmışı olamaz dedim. Neden dedim? Çünkü x3 serileri soket 938 ve DDR3 destekli, buna karşın x4 940 işlemcisinin soketi 940 ve DDR2 destekli. Bu işlemciler arasında soket farklılığı olduğu için x3 işlemciler x4 940'ın çekirdek kapatılmış versiyonu olamaz. x4 945 ise soket 938 ve DDR3 destekli olduğu için, x3 serileri 945'in çekirdek kapatılmışı olarak sayılabilir.
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Enochian. 9 yıl
Phenom II 940'ın 1 çekirdeği kapatılmış versiyonu işte..
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XxTRxX 9 yıl

TheSarp

Phenom II 940'ın 1 çekirdeği kapatılmış versiyonu işte..
Daha çok Phenom II 945'in bir çekirdeği kapatılmış ve black edition versiyonu. Çünkü 940, AM2+ ve 940 pin bir işlemci iken, 945 ve 740 AM3 işlemciler 938 pin ve DDR3 destekleri var.
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dennjS 9 yıl
BE'dir.
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showstopper41 9 yıl
Kesin 4 çekirdekli phenom II x4 810 245 TL iken, 104 avro gibi bir fiyatı olursa bence Türkiye'de pek ilgi görmez
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Wilson Fisk 9 yıl
hava sogutma ile rahat 3.9-4 gormeyecekse mantigi yok ne olur az daha yukarida calisir stok voltajla ki stok voltaji 720 ile ayni olacak mi bakalim?
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ThE LoSt 9 yıl
kesinlikle katılıyorum..

showstopper41

Kesin 4 çekirdekli phenom II x4 810 245 TL iken, 104 avro gibi bir fiyatı olursa bence Türkiye'de pek ilgi görmez
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mamad 9 yıl

showstopper41

Kesin 4 çekirdekli phenom II x4 810 245 TL iken, 104 avro gibi bir fiyatı olursa bence Türkiye'de pek ilgi görmez

+1

Şuan amd tarafında en mantıklı işlemci phenom II x4 810 diye düşünüyorum. Fiyat/Performans açısından gayet iyi bir işlemci.
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benben2009 9 yıl
bundada 4. çekirdek açılıyormudur acaba
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