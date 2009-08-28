AMD 3GHz'de çalışan Phenom II X3 740 modelini kullanıma sunuyor

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Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisinde SMT (Simultaneous Hyper-Threading) teknolojisine yer vereceğini açıklayan AMD, bir yandan yeni nesil işlemcileri için çalışmalarına son sürat devam ederken, öte tarafından mevcut ürün gamını pazarda rekabetçi olması beklenen yeni modeller ile güncellemeye devam ediyor. Dördüncü çekirdeğin açılabilmesine olanak tanıyan üç çekirdekli Phenom II X3 serisi ile yüksek satış başarısı elde eden firma, serinin en hızlı modeli olan ve 2.8GHz'de çalışan Phenom II X3 720'nin üzerine konumlandıracağı yeni bir modelini kullanıma sunacak.

AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Heka tabanlı üç çekirdekli yeni işlemci 3GHz'de çalışan Phenom II X3 740 modeli olacak. Deneb mimarisini temel alan Phenom II X4 serisinin tek çekirdeği kapatılmış yeni bir varyasyonu olarak ta tanımlanan Phenom II X3 740 modeli, yukarıda da belirttiğimiz gibi 3GHz'de çalışacak ayrıca 1.5MB L2 ve 6MB L3 olmak üzere 7.5MB bellek birimine sahip olacak. Eylül ayında lanse edilmesi beklenen Phenom II X3 740 modeli için henüz net bir fiyat bilgisi olmasa da Phenom II X3 720'nin 90 Avro seviyesinden satıldığı düşünülürse, bir miktar daha pahalı olması beklenebilir.