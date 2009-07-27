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AMD 65 Watt TDP'li Phenom II X4 905e modelini satışa sundu

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD 65 Watt TDP'li Phenom II X4 905e modelini satışa sundu
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AMD ilk detayları bir süre önce gün ışığına çıkan ve fiyat listelerinde yer edinmeye başlayan enerji verimliliğine sahip dört çekirdekli yeni işlemcisini satışa sundu. Firmanın 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Phenom II X4 905e modeli tahmin edilebileceği üzere 65 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla öne çıkıyor. Zira bilindiği üzere AMD'nin güncel ürün gamında yer alan Phenom II X4 9xx serisi işlemciler, 95 Watt- 125 Watt ısıl güç tasarım seviyesine sahipler. Intel'in Ocak ayında duyurduğu yine 65 Watt TDP'li "s" serisi dört çekirdekli işlemcilere rakip olması beklenen Phenom II X4 905e, standart olarak 2.5GHz'de çalışıyor ve 6MB L3 bellekle geliyor. Soket AM3 formunda olan dolayısıyla DDR3 bellek desteğinin yanı sıra DDR2 belleklerle Soket AM2+ anakartlarda da çalışabilen işlemci fiyat rekabetinde de iddialı.

Phenom II X4 905e fiyat listelerine 190$ seviyesinden giriş yapmış durumda. 2.5GHz'de çalışan işlemcinin aynı kategorideki en yakın rakibi ise 240$ seviyesinden satılan ve 2.33GHz'de görev yapan Core 2 Quad Q8200s. AMD cephesinden gelen bilgilere göre daha yüksek saat hızına sahip olan işlemci DDR2 veya DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan esnek tasarım anlayışıyla kullanıcılara daha fazla fırsat sunabiliyor. AMD'nin önümüzdeki günlerde "e" serisi enerji verimli Phenom II X4 ailesine yeni modeller eklemeyi planladığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Fiyat bilgileri için; AMD Phenom II X4 905e - Intel Core 2 Quad Q8200s.

Editörün Notu: Intel geçtiğimiz günlerde yaptığı indirim ile 2.66GHz'de çalışan 65 Watt TDP'li Core 2 Quad 8400s modelinin fiyatını 213$'a çektiğini de hatırlatalım.


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KANUNI61 9 yıl
walla bende 45 w bekliyorum süper olur geriye dogru uyumluluk olayı süper
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aktuz 9 yıl
45 w da bekliyoruz
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yekoo 9 yıl
iyide l2 bellek her zaman l3 ten iyidir daha hızlı calısır amd nin l3 olması artı deıldr..
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killnOd 9 yıl
AMD nin L3 olmasi artidir L2 istedigi kadar hizli calissin eger L3 ler daha avantajli olmasaydi ne intel nede amd L3 kullanimina gecmezlerdi.Zaten win7 de tamamlandi haliyle en yeni program ve oyunlar en yeni islemcilere gore optimize edileceklerdir haliyle amd nin toplamda 8mb onbellekli 65 TPD islemcileri intelden daha avantajli duruyor.Testleri gordemen kesinbirsey soylemek zor aslinda.
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XivA 9 yıl
bunların BE leride çıkarmı acaba :)
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dellino 9 yıl
PII lerin güzelleri bunlar.
AMD nin dahili bellek kontrolcü ile 65Watt ı ,Intel de dahili bellk kontrolcüsü ve L3 belleği olmayan 65Watt ı.
Gerçekten çok iyi olmuş.
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pastperfect 9 yıl
amd cidden inteli zorluyor yha orta seviye alınası bir parça çıkarmış tebrik ederim şahsen
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WinteR 9 yıl
Testleri görmek lazım, fiyat olarak yakınlar.
Phenom II X4 905e (2.5GHz, 65W, 2MB total dedicated L2 cache, 6MB L3 cache, 4000MHz HyperTransport bus, socket AM3) $195
Q8400S ( 4 MB L2 Cache, 4 Core, 4 Threads 2.66 ghz 1333 mhz fsb 45nm ) $213
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theyapici 9 yıl
güzel br fiyatlandırma
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