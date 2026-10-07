AMD yapay zeka için 2027’de çip üretimini artıracak

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Yapay zeka sistemlerine yönelik bitmek bilmeyen talep, hem işlemci hem de grafik işlemcileri üzerindeki baskısını artırmaya devam ediyor. AMD ise bu süreçte kapasitesini genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin CEO’su Lisa Su, Tayvan’daki temasları sırasında yaptığı açıklamada AMD’nin 2027’de çip arzını önemli ölçüde artırmayı planladığını söyledi.

Aktarılanlara göre AMD, artan talebi karşılamak amacıyla bu yıl üretim ve tedarik kapasitesini yükseltti. Şirket, benzer bir artışı gelecek yıl da sürdürerek özellikle yapay zeka altyapılarında kullanılan CPU ve GPU'ların arzını artırmayı hedefliyor.

Lisa Su, tedarik zinciri için Tayvan’da

Lisa Su’nun Tayvan ziyaretinin odağında AMD’nin yerel üretim ortaklarıyla tedarik zincirini değerlendirmek bulunuyor. Su, CPU ve GPU üretiminde kapasitenin artırılması için iş ortaklarıyla görüşmeler gerçekleştiriyor. Reuters’ın aktardığı bilgilere göre AMD CEO’su bu kapsamda Foxconn ile görüştü. Su’nun TSMC ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

AMD bunun yanında bellek üreticileriyle de yakın temas halinde. Şirket, yapay zeka sistemlerinde ihtiyaç duyulan yüksek miktardaki belleğin tedarikinde sorun yaşamamak için kapasite planlamasını üreticilerle birlikte yürütüyor. Su’nun bu hafta içinde Güney Kore’ye geçerek bellek üreticileriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Donanım fiyatları hızla yükseliyor

Son yıllardaki yapay zeka yatırımları veri merkezlerinin yanı sıra tüketici elektroniğinin genelinde de tedarik zinciri üzerindeki baskıyı artırdı. Artan talep ve sınırlı üretim kapasitesi, çeşitli donanım bileşenlerinin maliyetlerini yukarı çekiyor.

Bellek tarafındaki baskı da tüketici ürünlerine yansıyor. Örneğin HP'nin bu ay tanıttığı giriş seviyesi OmniBook 5'in temel modelinde 8 GB bellek bulunuyor. AI döneminden önce 8 GB RAM giriş seviyesi olarak görülüyordu. Donanım fiyatlarındaki artış oyun konsollarında da kendini gösteriyor. Benzer etkiler oyun konsollarında da görülüyor. Mevcut nesil Xbox ve PlayStation konsolları çıkış fiyatlarından 200 dolar daha pahalı durumda.

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Öte yandan çip üreticileri artan talebi karşılamak için üretim kapasitelerini genişletmeye çalışıyor. Bazı şirketler yeni üretim tesislerinin inşasına başlamış olsa da fabrika yatırımlarının tamamlanması ve üretime geçmesi yıllar alıyor. Dolayısıyla yeni tesis yatırımları kısa vadede sorunu çözmeyecek.

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AMD açıkladı: 2027’de çip üretimi artırılacak

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