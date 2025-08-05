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    AMD Adrenalin 25.8.1 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

    AMD, Radeon ekran kartları için yeni Adrenalin 25.8.1 sürücü güncellemesini yayınladı. Yeni sürücü birden fazla oyuna FSR 4.0 desteği getiriyor. İşte detaylar... 

    AMD Adrenalin 25.8.1 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    AMD, düzenli sürücü güncellemelerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi bilgisayarlar söz konusu olduğunda donanım bir yana sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Son olarak AMD, ekran kartları için Adrenalin 25.8.1 sürücü güncellemesini yayınladı. Bu sürümle birlikte ilk kez Radeon RX 9060 modeli için resmi destek sunuluyor. Ayrıca birçok yeni oyun desteği ve FSR 4 optimizasyonları da sürücüye eklenmiş durumda.

    AMD Adrenalin 25.8.1 sürücüsü yayınlandı

    Yeni Adrenalin sürücüsü, Mafia: The Old Country, Mecha BREAK, WUCHANG: Fallen Feathers, Valorant (UE5 sürümü) ve Battlefield 6 Open Beta gibi oyunlarda optimizasyon sunuyor. Aynı zamanda F1 25 ve The Alters da desteklenen oyunlar arasına eklendi. Öte yandan AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) desteği de yeni yapımlara genişletildi. Artık Cyberpunk 2077, Game of Thrones: Kingsroad, Arena Breakout: Infinite, Lies of P, Wreckfest 2 gibi oyunlar FSR 4 teknolojisinden yararlanabiliyor.

    Bu sürümde çözüm sunulan başlıca sorunlar arasında Battlefield 2042, Dragon Age: The Veilguard, Monster Hunter Wilds ve Call of Duty: Warzone gibi oyunlarda yaşanan uygulama çökmesi ve takılmalar bulunuyor. Ayrıca Chrome'da 4K YouTube videoları oynatılırken görülen düşük performans sorunu da bu sürümde azaltılmış durumda.

    Bu arada, bazı bilinen sorunlar hâlâ devam ediyor. Özellikle RX 9000 ve RX 7000 serilerinde Call of Duty: Black Ops 6, The Last of Us Part II, FBC: Firebreak ve NBA 2K26 gibi yapımlarda aralıklı çökmeler gözlemlenebiliyor. Mafia: The Old Country ise RX 6600 serisi ekran kartlarında bozulmalara neden olabiliyor. AMD Adrenalin 25.8.1 sürücüsüne buradan ulaşabilirsiniz. Bilinen sorunlar da dahil olmak üzere detaylı sürüm notları ise şu şekilde;

    Yeni oyun desteği

    • Mafia: The Old Country
    • Mecha BREAK
    • WUCHANG: Fallen Feathers
    • Valorant (Unreal Engine 5 release) 
    • Battlefield™ 6 Open Beta
    • The Alters
    • F1® 25

    AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4)

    • Cyberpunk 2077
    • WUCHANG: Fallen Feathers
    • Mafia: The Old Country
    • Arena Breakout: Infinite
    • Game of Thrones: Kingsroad
    • Wreckfest 2
    • Lies of P

    Çözülen sorunlar:

    • Chrome'da 4K çözünürlüklü YouTube videolarını oynatırken takılmalar ve beklenenden düşük performans gözlemlenebilir.   
    • Radeon™ Anti-Lag ve Instant Replay etkinleştirildiğinde Monster Hunter Wilds oynarken aralıklı uygulama çökmeleri veya sürücü zaman aşımı görülebilir.
    • Battlefield™ 2042 oynarken ara sıra uygulama çökmeleri gözlemlenebilir.
    • Radeon™ RX 9000 serisi grafik ürünlerinde Dragon Age: The Veilguard oynarken ara sıra uygulama çökmeleri gözlemlenebilir.
    • Bazı AMD Grafik Ürünlerinde Call of Duty®: Warzone™ Sezon 03 'Verdansk' haritasında oynarken takılma sorunu iyileştirildi
      • NOT: 25.8.1 sürümüyle birlikte takılmalar azaldı ve AMD geliştiriciyle birlikte tam bir çözüm üzerinde çalışıyor.    
    • Oculus Rift S'i RX 5000 ve 6000 serisi grafik ürünlerinde kullanırken doku sorunları gözlemlenebilir.

    Bilinen sorunlar:

    • Radeon™ RX 6600 serisi grafik ürünlerinde Mafia: The Old Country oynarken bozulmalar meydana gelebilir.
    • Radeon™ RX 7900 serisi grafik ürünlerinde The Last of Us Part II oynarken ara sıra uygulama çökmeleri gözlemlenebilir.
    • Call of Duty®: Black Ops 6 oyununu Radeon™ RX 9000 serisi grafik ürünlerinde oynarken ara sıra uygulama çökmeleri gözlemlenebilir.
    • Radeon™ RX 9000 serisi grafik ürünlerinde FSR 4 etkinleştirilmiş halde Wuchang: Fallen Feathers oynarken aralıklı uygulama çökmeleri veya sürücü zaman aşımı görülebilir. 
    • Ryzen™ AI 300 serisi ve Ryzen™ 7000 serisi gibi bazı AMD Ryzen™ işlemcilerde FBC: Firebreak oynatılırken aralıklı uygulama çökmeleri gözlemlenebilir.
    • Radeon™ RX 9070 serisi grafik ürünlerinde MyCareer modunda NBA 2K26 oynarken aralıklı uygulama çökmeleri gözlemlenebilir.
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