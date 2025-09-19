AMD Adrenalin 25.9.1 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

AMD Adrenalin 25.9.1 sürücüsü yayınlandı
Yeni Adrenalin sürücüsü, ilk kez Radeon RX 7700 modelini resmi olarak destekliyor. Oyun tarafında ise Dying Light: The Beast için optimizasyonlar sunulmuş durumda. Bu sürümde çözüm sunulan başlıca sorunlar arasında ise, Godot Engine'da yaşanan Vulkan tabanlı bozulmalar, RX 9070 serisi ve Cronos: The New Dawn'da görülen Ray Tracing çökmeleri ve Oasis Driver çökmeleri yer alıyor.
Buna karşın, bilinen sorunlar da tamamen ortadan kalkmış değil. Radeon RX 7900 serisinde The Last of Us Part II oynarken aralıklı çökme problemleri hâlâ devam ediyor. RX 9070 serisinde NBA 2K25 MyCareer modunda benzer şekilde çökmeler görülebiliyor. AMD ise, bu sorunlara yönelik bir düzeltme üzerinde çalıştığını söylüyor.
AMD Adrenalin 25.9.1 sürücüsüne buradan ulaşabilirsiniz. Bilinen sorunlar da dahil olmak üzere detaylı sürüm notları ise şu şekilde;
- Yeni Ürün Desteği
- AMD Radeon™ RX 7700
- Yeni Oyun Desteği
- Dying Light: The Beast
- Düzeltilen Sorunlar ve İyileştirmeler
- Godot Engine dayalı oyunları Vulkan ile oynarken bozulmalar meydana gelebilir.
- Radeon™ RX 9070 serisi grafik ürünlerinde Ray Tracing etkinleştirildiğinde Cronos: The New Dawn oynarken ara sıra uygulama çökmeleri gözlemlenebilir.
- Oasis Driver'ı Windows Mixed Reality kulaklıklarıyla kullanırken başlatmada başarısızlık gözlemlenebilir.
