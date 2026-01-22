AMD Adrenalin 26.1.1 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD, Adrenalin sürücü ailesinde yeni bir dönemi başlatan 26.1.1 sürümünü kullanıma sundu. Yeni sürümle birlikte şirket, yapay zekâ odaklı kullanıcılar için isteğe bağlı bir AI Bundle paketi sunarken, Ryzen AI 400 serisi işlemcilere ve yeni oyunlara da resmi destek ekledi. İşte çözülen sorunlar ve dahası...

AMD Adrenalin 26.1.1 sürücüsü yayınlandı

AMD Adrenalin Edition 26.1.1'in öne çıkan yeniliği, tamamen isteğe bağlı olarak sunulan AI Bundle paketi. Bu paket, yerel yapay zekâ kurulumlarını sadeleştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir araç seti içeriyor. AI Bundle kapsamında PyTorch for Windows, ComfyUI, Ollama, LM Studio ve Amuse gibi farklı kullanım senaryolarına hitap eden yazılımlar tek seferde kurulabiliyor.

AI Bundle, yaklaşık 34 GB depolama alanı gerektiriyor. Kullanıcılar isterlerse bu paketi devre dışı bırakarak sürücüyü klasik yapılandırmayla kurabiliyor. Paket, içerik üreticileri, geliştiriciler ve yerel AI iş yükleriyle ilgilenen öğrenciler için hedeflenmiş durumda. Donanım tarafında ise Radeon RX 9000 ve RX 7700 serisi ekran kartlarının yanı sıra Ryzen AI 300, Ryzen AI Max ve yeni Ryzen AI 400 serisi işlemcilerle uyumlu çalışıyor.

Sürücü güncellemesi, CES'te tanıtılan Ryzen AI 400 serisi mobil işlemciler için de resmi destek getiriyor. Oyun tarafında ise Adrenalin 26.1.1, Starsland Island ve Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes Edition sürümü için destek ekliyor. AMD Adrenalin 26.1.1 sürücüsüne buradan ulaşabilirsiniz. Çözülen sorunlar da dahil olmak üzere detaylı sürüm notları ise şu şekilde;

Çözülen sorunlar

Bazı AMD grafik işlemcili Radeon™ RX 5000 ve Radeon™ RX 6000 serisi ekran kartlarında Call of Duty®: Black Ops 7 oynarken bazı gölgeler doğru şekilde oluşturulmayabilir.

Radeon™ RX 7000 serisi ve Radeon™ RX 9000 serisi grafik kartlarında Enshrouded oyununu ilk "Elixir Well" konumunda oynarken doku bozulmaları gözlemlenebilir.

Radeon™ RX 7000 serisi ve Radeon™ RX 9000 serisi grafik kartlarında, kullanıcı adlarında İngilizce olmayan karakterler bulunurken Diablo 4 oynanırken uygulama başlatılamayabilir.

Radeon™ RX 9000 serisi grafik kartlarında Microsoft Flight Simulator 2024 oyununu gece sahnelerinde oynarken bazı ışıklar doğru şekilde görüntülenmeyebilir.

Unreal Engine 5.6 Editor'ü Lumen HWRT etkinleştirilmiş halde Radeon™ RX 5000, Radeon™ RX 6000, Radeon™ RX 7000 ve Radeon™ RX 9000 serisi ürünlerde kullanırken uygulama çöküyor.

Radeon™ RX 5000 serisi ve Radeon™ RX 6000 serisi grafik kartlarında Chromium ve Electron uygulamalarında gezinirken aralıklı görsel bozulmalar gözlemlenebilir.

Radeon™ RX 7000 serisi ve Radeon™ RX 9000 grafik ürünlerinde Vulkan API kullanan oyunlar geliştirirken, pencere boyutlandırmasının yavaşlaması gözlemlenebilir (vkAcquireNextImage uzantısıyla ilgili).

Radeon™ RX 7000 serisi ve Radeon™ RX 9000 serisi grafik kartlarında Cassette Beasts oynarken oyuncu karakterleri doğru şekilde görüntülenmeyebilir.

Radeon™ RX 5000 serisi ve Radeon™ RX 6000 serisi grafik kartlarında TAA etkinleştirilmiş halde Baldur's Gate 3 oynarken görüntü bozuklukları ortaya çıkabilir.

Bilinen sorunlar

Yol izleme özelliği etkinleştirilmişken Cyberpunk 2077'de kaydedilmiş bir oyunu yüklerken aralıklı uygulama çökmeleri veya sürücü zaman aşımı sorunları gözlemlenebilir. AMD, geliştiriciyle birlikte sorunun en kısa sürede çözülmesi için aktif olarak çalışmaktadır.

AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemcili cihazlarda Battlefield™ 6 oynarken zaman zaman uygulama çökmeleri veya sürücü zaman aşımı sorunları yaşanabilir. AMD, geliştiriciyle birlikte sorunun en kısa sürede çözülmesi için aktif olarak çalışmaktadır.

Radeon™ RX 7000 serisi ürünlerde medya arasında görev geçişi yapılırken Roblox Player (Car Zone Racing & Drifting) oyununda aralıklı uygulama çökmeleri veya sürücü zaman aşımı sorunları gözlemlenebilir.

Bazı AMD grafik kartlarında AMD Kayıt ve Yayın özelliği açıkken Battlefield™ 6 oynarken doku titremesi veya bozulması görülebilir.

