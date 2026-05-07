    AMD Adrenalin 26.5.1 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

    AMD, Radeon kullanıcıları için Adrenalin 26.5.1 sürücüsünü yayınladı. Yeni güncelleme, beş oyuna optimizasyon desteği ve bazı RX 9000 serisi sorunlarına yönelik düzeltmeler içeriyor.

    AMD, Radeon ekran kartları için yeni Adrenalin 26.5.1 sürücüsünü kullanıma sundu. Yeni paket özellikle son dönemde çıkan Pragmana gibi yapımlar için optimizasyon desteğiyle geliyor. Bunun yanında Radeon RX 9000 serisi kullanıcılarının yaşadığı bazı performans ve görüntü sorunları da giderilmiş durumda.

    AMD Adrenalin 26.5.1 neler getiriyor?

    Yeni sürücüyle birlikte Pragmata, Honor of Kings: World, Industria 2, Tides of Tomorrow ve Mongil: Star Dive için resmi oyun desteği eklendi. Ayrıca AMD, yeni sürücünün bu oyunlarda daha stabil performans ve daha iyi uyumluluk sunduğunu söylüyor. Bunun yanında Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarında Resident Evil Requiem oynarken yaşanan takılma sorunları da giderildi.

    • PRAGMATA
    • Honor of Kings: World
    • INDUSTRIA 2
    • Tides of Tomorrow
    • MONGIL: STAR DIVE

    God of War tarafında görülen görüntü bozulmaları için de düzeltme yayınlandı. Her yeni sürücüde olduğu gibi AMD, hâlâ çözüm bekleyen bazı sorunları da listeledi. Battlefield 6 oynayan bazı Ryzen AI 9 HX 370 kullanıcılarında uygulama çökmesi veya sürücü zaman aşımı görülebiliyor. Ayrıca bazı Radeon ekran kartlarında AMD Record and Stream açıkken Battlefield 6 içerisinde doku bozulmaları yaşanabiliyor.

     

    Öte yandan Radeon RX 9000 serisinde Battlefield 6 oynarken FSR yükseltme ve Frame Generation özelliklerinin yazılım tarafında pasif görünmesi sorunu da devam ediyor. RoadCraft ve Satisfactory tarafında da görüntü bozulmaları ile kararsızlık problemleri rapor edilmiş durumda. AMD Adrenalin 26.5.1 sürücüsüne buradan ulaşabilirsiniz. 

