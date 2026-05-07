Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD, Radeon ekran kartları için yeni Adrenalin 26.5.1 sürücüsünü kullanıma sundu. Yeni paket özellikle son dönemde çıkan Pragmana gibi yapımlar için optimizasyon desteğiyle geliyor. Bunun yanında Radeon RX 9000 serisi kullanıcılarının yaşadığı bazı performans ve görüntü sorunları da giderilmiş durumda.

AMD Adrenalin 26.5.1 neler getiriyor?

Yeni sürücüyle birlikte Pragmata, Honor of Kings: World, Industria 2, Tides of Tomorrow ve Mongil: Star Dive için resmi oyun desteği eklendi. Ayrıca AMD, yeni sürücünün bu oyunlarda daha stabil performans ve daha iyi uyumluluk sunduğunu söylüyor. Bunun yanında Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarında Resident Evil Requiem oynarken yaşanan takılma sorunları da giderildi.

PRAGMATA

Honor of Kings: World

INDUSTRIA 2

Tides of Tomorrow

MONGIL: STAR DIVE

God of War tarafında görülen görüntü bozulmaları için de düzeltme yayınlandı. Her yeni sürücüde olduğu gibi AMD, hâlâ çözüm bekleyen bazı sorunları da listeledi. Battlefield 6 oynayan bazı Ryzen AI 9 HX 370 kullanıcılarında uygulama çökmesi veya sürücü zaman aşımı görülebiliyor. Ayrıca bazı Radeon ekran kartlarında AMD Record and Stream açıkken Battlefield 6 içerisinde doku bozulmaları yaşanabiliyor.

AMD CEO'su açıkladı: Yapay zekâ işlemci talebini körüklüyor 1 gün önce eklendi

Öte yandan Radeon RX 9000 serisinde Battlefield 6 oynarken FSR yükseltme ve Frame Generation özelliklerinin yazılım tarafında pasif görünmesi sorunu da devam ediyor. RoadCraft ve Satisfactory tarafında da görüntü bozulmaları ile kararsızlık problemleri rapor edilmiş durumda. AMD Adrenalin 26.5.1 sürücüsüne buradan ulaşabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

AMD Adrenalin 26.5.1 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: