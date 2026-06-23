AMD Adrenalin 26.6.2 sürücüsü kullanıma sunuldu: İşte yenilikler

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Tam Boyutta Gör AMD, Radeon ekran kartları için Adrenalin Edition 26.6.2 WHQL sürücüsünü yayınladı. Haziran ayının ikinci sürücüsü olan yeni paket, özellikle RDNA 3 tabanlı Radeon RX 7000 serisi kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir yenilikle geliyor. Güncelleme ayrıca yeni oyun desteği ve bazı hata düzeltmeleri de içeriyor.

AMD Adrenalin 26.6.2 sürücüsü neler sunuyor?

Yeni sürümün en dikkat çekici yeniliği, Radeon RX 7000 serisi ekran kartları için AMD FSR Upscaling 4.1 desteği sunması oldu. Böylece RDNA 3 ailesi, AMD'nin yeni görüntü yükseltme çözümünün daha güncel sürümüne kavuşmuş oldu. Oyun desteği tarafında ise Assassin's Creed Black Flag Resynced ve DOOM: The Dark Ages | Revelations için resmi optimizasyon eklendi.

Düzeltmeler tarafında iki önemli değişiklik var. Radeon RX 7000 serisi ekran kartlarında RoadCraft oynanırken görülebilen rastgele uygulama çökmesi veya sürücü zaman aşımı sorunu giderildi. Ayrıca Radeon RX 6000 serisinde SteamVR ile HP Reverb G2 kullanılırken ortaya çıkan mor ekran problemi de çözüldü.

AMD, önceki sürümde olduğu gibi çözüm bekleyen bazı sorunları da listelemeye devam ediyor. Bunlar arasında Ryzen AI 9 HX 370 işlemcili sistemlerde Battlefield 6 oynarken yaşanabilen çökme ve sürücü zaman aşımı problemi yer alıyor. Bunun yanında bazı ekran kartlarında Battlefield 6 sırasında AMD Record and Stream açıkken doku bozulmaları görülebiliyor.

AMD FSR 4.1, Radeon RX 7000 ekran kartları için yayınlandı 4 sa. önce eklendi

RX 9000 serisinde ise oyunda etkin olmasına rağmen FSR Upscaling ve FSR Frame Generation seçeneklerinin Adrenalin yazılımında pasif görünmesi bilinen sorunlar arasında. Ayrıca bazı bölgelerde HuggingFace ve GitHub erişim kısıtlamaları nedeniyle AI Bundle bileşenlerinin kurulumu başarısız olabiliyor.

Yeni Özellikler

AMD Radeon RX 7000 Serisi Grafik Kartları için AMD FSR Upscaling 4.1 desteği.

Oyun Desteği

Assassin's Creed Black Flag Resynced

DOOM: The Dark Ages | Revelations

Giderilen Sorunlar

Radeon RX 7000 serisi ürünlerde RoadCraft oynarken zaman zaman uygulama çökmeleri veya sürücü zaman aşımı sorunları gözlemlenebilir.

Radeon RX 6000 serisi grafik kartlı cihazlarda SteamVR ile HP Reverb G2 kulaklığı kullanırken mor ekran görüntülenebilir.

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AMD Adrenalin 26.6.2 sürücüsü kullanıma sunuldu: İşte yenilikler

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