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    AMD Adrenalin 26.9.2 yayınlandı: 6 yeni oyun için destek geldi

    AMD, Radeon ekran kartları için Adrenalin 26.9.2 sürücüsünü yayınladı. Yeni sürüm 6 oyun için destek ve çeşitli hata düzeltmeleri getiriyor. İşte detaylar...   

    AMD Adrenalin 26.9.2 yayınlandı: 6 yeni oyun için destek geldi Tam Boyutta Gör
    AMD, Radeon ekran kartları için Software: Adrenalin Edition 26.9.2 sürücüsünü yayınladı. İsteğe bağlı sürücü olarak sunulan yeni sürüm, aralarında Call of Duty: Modern Warfare 4, Gears of War: E-Day ve The Witcher 3: Wild Hunt Remastered gibi yapımların da bulunduğu 6 yeni oyun için destek getiriyor. 

    6 yeni oyun için destek geldi

    Adrenalin 26.9.2 sürümünün öne çıkan tarafı yeni oyun desteği. AMD, güncellemeyle birlikte Radeon ekran kartları için toplam 6 yapımda optimizasyon ve uyumluluk desteği sağlıyor. Yeni oyunlar arasında, Minecraft Dungeons II, Call of Duty: Modern Warfare 4 Campaign Early Access, The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered, Gears of War: E-Day, CONTROL Resonant ve Valor Mortis yer alıyor.

    AMD, yeni sürümle birlikte yalnızca oyun desteği sunmakla kalmıyor, önceki sürümlerde karşılaşılan bazı sorunları da gideriyor. Buna göre Radeon RX7000, RX6000, Resonance: A Plague Tale Legacy, HITMAN World of Assassination'da yaşanan sorunlar çözülüyor. Bununla birlikte AMD, Adrenalin 26.9.2 ile bazı bilinen sorunları henüz tamamen çözmüş değil.

    Bazı bölgelerde Hugging Face ve GitHub erişiminin kısıtlı olması, AI Bundle bileşenlerinin kurulumu sırasında hata yaşanmasına neden olabiliyor. Ayrıca Windows 10 sistemlerde sürücü kurulumu sonrasında AMD Smart Access Memory'nin devre dışı kalması da devam eden sorunlar arasında.

    Bunun dışında Radeon RX 7000 serisi ekran kartlarında Assassin's Creed Black Flag Resynced oynarken zaman zaman oyun çökmesi veya sürücü zaman aşımı yaşanabiliyor. Radeon RX 5000 serisi kullanıcıları ise War Thunder oynarken benzer bir sürücü zaman aşımıyla karşılaşabiliyor. AMD, bu sorunu yaşayan RX 5000 kullanıcılarının şimdilik Adrenalin 26.9.1 sürümünü kullanmasını öneriyor.

    Çözülen hatalar:

    • Radeon RX 7000 serisi ekran kartlarında Final Fantasy VII Rebirth oynarken zaman zaman yaşanan sürücü zaman aşımı sorunu giderildi.
    • Radeon RX 6000 serisinde War Thunder oyununu DirectX 12 modunda oynarken Instant Replay ve Borderless Region Capture açık olduğunda meydana gelebilen sürücü zaman aşımı düzeltildi.
    • Resonance: A Plague Tale Legacy oyununda Frame Generation kapatıldıktan sonra AMD Software içerisindeki Anti-Lag 2 seçeneğinin pasif görünmesine neden olan sorun giderildi.
    • Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarında HITMAN World of Assassination oynarken yaşanabilen sürücü zaman aşımı ve sistem donması sorunlarına yönelik düzeltme yapıldı.
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