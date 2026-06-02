    AMD, AM5 desteğinin 2029’a kadar süreceğini açıkladı

    AMD, Computex 2026’da AM5 soket desteğini 2029’a kadar uzattığını açıkladı. Gelecek nesil Zen 6 ve muhtemelen Zen 7 işlemcilerin de mevcut platformda çalışması bekleniyor.

    AMD, Computex 2026 kapsamında yaptığı açıklamada mevcut AM5 soket platformunun 2029 yılına kadar destekleneceğini doğruladı. Şirket daha önce AM5 için 2027’ye kadar destek sözü vermişti. AMD bu hamlesi sayesinde kullanıcıların mevcut anakartlarını daha uzun süre yeni işlemcilerle kullanabilmesinin önünü açıyor.

    AM5 platformu ilk kez 2022 yılında tanıtılan Zen 4 mimarisine sahip Ryzen 7000 işlemcilerle birlikte piyasaya sürülmüştü. AMD o dönemde soketin “2025+” süresince destekleneceğini belirtmişti. Ardından 2024 yılında Zen 5 tabanlı işlemcilerin çıkışıyla birlikte bu süre “2027+” olarak güncellenmişti.

    En az iki yeni işlemci nesli bekleniyor

    AMD’nin açıkladığı yeni zaman çizelgesi, AM5 platformunun önümüzdeki yıllarda da yeni işlemci nesillerine ev sahipliği yapacağını gösteriyor. Şirket henüz Zen 6 masaüstü işlemcilerini resmi olarak tanıtmış değil ancak Zen 6 mimarisinin veri merkezi tarafında bu yıl içinde kullanıma sunulmasının planlandığı biliniyor.

    Bu takvim dikkate alındığında, Zen 6 tabanlı masaüstü işlemcilerin gelecek yıl AM5 platformuna gelmesi bekleniyor. Bunun ardından gelecek Zen 7 neslinin de yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    AMD’nin sunumlarında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise kullanılan ifade oldu. Şirket önceki yol haritalarında “2027+” ibaresine yer verirken, yeni duyuruda doğrudan “2029” ifadesini kullandı.

    EXPO ULL de duyuruldu

    AMD, AM5 desteğinin uzatılmasının yanı sıra bellek performansına yönelik yeni bir teknolojinin de ön gösterimini gerçekleştirdi. Şirket, otomatik bellek hız aşırtma teknolojisi EXPO’nun yeni sürümü olan EXPO Ultra Low Latency (ULL) çözümünü duyurdu.

    AMD’nin paylaştığı verilere göre EXPO ULL, mevcut EXPO teknolojisine kıyasla ortalama yüzde 4 ek performans artışı sağlayabiliyor. Standart DDR5 JEDEC hızlarında çalışan sistemlerle karşılaştırıldığında ise performans kazanımının yüzde 13 seviyesine kadar çıkabileceği ifade ediliyor. AMD, EXPO ULL’nin “yakında” kullanıma sunulacağını belirtiyor.

