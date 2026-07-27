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    AMD AM5 soketinin sonu göründü: Kaç yıl daha desteklenecek?

    AMD'nin masaüstü yol haritasında AM5 platformunun son nesli görünmeye başladı. Zen 7 ile platformun sonu gelirken, Zen 8 ile AM6 döneminin başlaması bekleniyor.

    AMD AM5 soketinin sonu göründü! Kaç yıl daha desteklenecek? Tam Boyutta Gör
    AMD'nin 2022 yılından bu yana desteklediği AM5 platformuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Yeni iddialara göre Zen 7 Ryzen işlemciler, AM5 soketini kullanan son masaüstü ailesi olacak. Zen 8 mimarisiyle birlikte ise AMD'nin DDR6 bellek ve PCIe 6.0 desteği sunan tamamen yeni AM6 platformuna geçmesi bekleniyor.

    Zen 7 ile AM5 platformuna veda

    Kaçıranlar için AMD, AM5 platformunu ilk olarak 2022 yılında Ryzen 7000 "Raphael" işlemcilerle kullanıma sundu. Ardından Ryzen 8000G "Hawk Point" ve Ryzen 9000 "Granite Ridge" serileri geldi. Şirketin sıradaki masaüstü işlemci ailesi ise Zen 6 tabanlı "Olympic Ridge" olacak. AMD, Computex 2026 kapsamında yaptığı açıklamada AM5 platformuna olan desteğini 2029 ve sonrasına kadar uzattığını duyurdu.

    Şirketin istemci işlemcileri başkan yardımcısı David McAfee, yeni ürün ve mimarilerin 2029'a kadar AM5 platformunda yer alacağını doğruladı. Bu yol haritası doğrultusunda Zen 7 tabanlı Ryzen işlemcilerin yaklaşık 2029 yılında masaüstü platformuna gelmesi ve AM5 soketini kullanan son Ryzen ailesi olması bekleniyor.

    Zen 7 neler sunabilir?

    İddialara göre Zen 7 mimarisi, TSMC'nin A16 veya A14 üretim sürecini ya da bu teknolojilerin bir kombinasyonunu kullanabilir. Ayrıca ACE (AI Compute Extensions) desteğiyle yapay zeka performansında önemli geliştirmeler sunması bekleniyor.  Bunun yanında daha hızlı LPDDR bellek çözümleri ve 17.600 MT/s seviyesine ulaşabilen yeni nesil MRDIMM bellek desteği de Zen 7'nin öne çıkan yenilikleri arasında gösteriliyor.

    Buna karşın Zen 7'nin DDR6 bellek denetleyicisine geçmesi beklenmiyor. AMD'nin mevcut DDR5 bellek denetleyicisini kullanmaya devam edeceği ve AM5 platformunu DDR5 ile sonlandıracağı paylaşıldı. Sektörde paylaşılan bilgilere göre AMD, yeni soket tasarımına ancak bellek ve giriş/çıkış teknolojilerinde büyük sıçrama yaşandığında geçiş yapıyor.

    Bu nedenle DDR6 ve PCIe 6.0 desteğinin, Zen 8 tabanlı işlemcilerle birlikte gelecek AM6 platformunun temel yenilikleri olması bekleniyor. PCIe 6.0 teknolojisi sunucu tarafında kullanılmaya başlanmış olsa da istemci tarafında bu standardı destekleyen SSD ve ekran kartlarının yaygınlaşması için birkaç yıl daha gerekiyor. 

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