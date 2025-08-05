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    Anlık Bildirim

    AMD AM6 soketi detaylandı: Zen 7 standardı neler sunacak?

    AMD Zen 7 ile tanıtılacak AM6 soketi şekillenmeye başladı. Daha fazla pin, daha yüksek güç aktarımı ve potansiyel PCIe 6.0 desteği ile AMD yeni bir döneme hazırlanıyor.

    AMD AM6 soketi detaylandı: Zen 7 standardı neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    AMD'nin Zen 7 mimarisiyle birlikte tanıtacağı yeni nesil AM6 soket hakkında önemli detaylar netleşmeye başladı. Aktarılan bilgilere göre, AM6 soketi mevcut AM5 tasarımıyla benzer boyutlara sahip olacak ancak pin sayısında ciddi bir artışla gelecek. Yeni soketin 2100 pine sahip olması bekleniyor. Bu da AM5'teki 1.718 pine kıyasla yaklaşık %22 oranında bir artış anlamına geliyor.

    AMD AM6 soketi detaylandı

    AM6 soketi, yalnızca daha fazla pin değil aynı zamanda daha yüksek güç aktarımı ve I/O (giriş/çıkış) bant genişliğinde gelişmeler sunabilir. Hatta bu mimariyle birlikte PCIe 6.0 desteğinin de sunulacağı konuşuluyor. Her ne kadar PCIe 6.0'ın 2030’dan önce ana akım tüketici sistemlerine gelmesi beklenmese de, AMD'nin erkenden hazırlık yaparak anakart üreticilerine esneklik kazandırabilir.

    Yeni soketin aynı fiziksel boyutları koruması, soğutucu tarafında da uyumluluğu beraberinde getiriyor. Yani AM5 uyumlu soğutucular büyük olasılıkla AM6 ile de kullanılabilecek. Hatta AM4 için tasarlanmış bazı modeller de bu uyumluluktan faydalanabilir. Ancak Zen 7 işlemcilerdeki chiplet yerleşimi nedeniyle, üreticilerin yeni seriye özel optimize edilmiş soğutucular sunması muhtemel.

    AM6 soketin bir diğer avantajı ise daha yüksek güç limiti sunabilme potansiyeli. AM5 platformu 1.718 pin üzerinden 170W TDP sunabilirken, AM6’nın 2100 pin ile 200W ve üzeri sürekli güç aktarımına olanak tanıyabilir. Bu da Zen 7’nin yüksek çekirdek sayısı ve artan V-Cache kapasitesiyle birlikte gelen termal ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak.

    Zen 7 işlemciler ne zaman geliyor?

    Yeni soket mimarisinin Zen 7 ile birlikte 2028 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. Bu da, AMD’nin AM5 platformunu en az üç yıl daha destekleyeceğini ve Zen 6 serisinin AM5 uyumlu olacağını doğrular nitelikte. Kısaca, platform geçişi için kullanıcıların hâlâ bolca zamanı olacak.

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