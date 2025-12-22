AMD, Amazon’da en çok satan işlemciler listesini domine etti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör AMD, masaüstü işlemci pazarındaki gücünü Amazon satış listeleri üzerinden bir kez daha net biçimde ortaya koydu. Kasım 2024’te Amazon’un en çok satan işlemciler listesinde ilk 12 sırayı alan şirket, aradan geçen sürede bu ivmeyi korumakla kalmadı, daha da ileri taşıdı. Güncel verilere göre Amazon’da en çok satan ilk 20 işlemcinin 19’u AMD modellerinden oluşuyor. İlk 14 sıranın tamamında ise AMD imzası bulunuyor. Amazon Türkiye için de benzer bir tablo söz konusu.

AMD en çok satanlarda zirvede

Tam Boyutta Gör Listenin zirvesinde ise Ryzen 7 9800X3D yer aldı. Geçtiğimiz yıl yapılan incelemelerde “yeni oyun kralı” olarak nitelendirilen işlemci, Amazon.com’da 469 dolarlık fiyat etiketiyle listeleniyor. Bu rakam, 450 dolarlık tavsiye edilen satış fiyatının yalnızca biraz üzerinde. Oyun performansıyla halen büyük ilgi gören Ryzen 7 7800X3D ise üçüncü sırada yer alarak Zen 4 mimarisine sahip 3D V-Cache’li modellerin uzun ömürlü popülerliğini gözler önüne seriyor.

Tam Boyutta Gör İlk 20’deki AMD hakimiyeti yalnızca yeni nesil modellerle sınırlı değil. Listede Zen 5, Zen 4 ve Zen 3 mimarilerine sahip çok sayıda işlemci bulunurken daha eski bir model olan Zen 2 tabanlı Ryzen 5 3600’ün yedinci sırada yer alması dikkat çekiyor. Bu tablo, AMD’nin farklı fiyat ve performans segmentlerinde güçlü talep gördüğünü gösteriyor.

Intel cephesinde ise tablo oldukça sınırlı. İlk 20 listesinde yer alabilen tek Intel modeli Core i9-14900K oldu. Bu durum, Arrow Lake mimarisinin beklentilerin altında kalmasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Küresel tabloya bakıldığında da benzer bir eğilim söz konusu. Kasım ayında yayımlanan Steam donanım anketine göre AMD işlemci kullanan kullanıcı oranı yüzde 42,6’ya ulaştı. Bu oran, bir yıl önce yüzde 33,8 seviyesindeydi. Mevcut artış hızının sürmesi hâlinde AMD’nin, önümüzdeki yıl tarihinde ilk kez Intel’i kullanıcı payında geçmesi bekleniyor.

Tablo Türkiye’de de aynı

Tam Boyutta Gör Türkiye pazarında da AMD’nin ağırlığı hissediliyor. Amazon Türkiye’de ilk 30 işlemci arasında yalnızca üç Intel modeli bulunuyor. İlk üç sırada ise Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 7 9800X3D ve Ryzen 5 5600 yer alıyor.

Avrupa cephesinde dikkat çeken örneklerden biri Almanya oldu. Ülkenin en büyük perakendecilerinden Mindfactory, Kasım ayında bir haftada 2.260 AMD işlemci satarken Intel satışları 220 adetle sınırlı kaldı. Gelir tarafında ise AMD’nin payı yüzde 90 seviyesine ulaştı. En çok satılan model yine Ryzen 7 9800X3D oldu.

