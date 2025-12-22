AMD, Amazon’da en çok satan işlemciler listesini domine etti

Intel cephesinde ise tablo oldukça sınırlı. İlk 20 listesinde yer alabilen tek Intel modeli Core i9-14900K oldu. Bu durum, Arrow Lake mimarisinin beklentilerin altında kalmasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
Küresel tabloya bakıldığında da benzer bir eğilim söz konusu. Kasım ayında yayımlanan Steam donanım anketine göre AMD işlemci kullanan kullanıcı oranı yüzde 42,6’ya ulaştı. Bu oran, bir yıl önce yüzde 33,8 seviyesindeydi. Mevcut artış hızının sürmesi hâlinde AMD’nin, önümüzdeki yıl tarihinde ilk kez Intel’i kullanıcı payında geçmesi bekleniyor.
Tablo Türkiye’de de aynı
Avrupa cephesinde dikkat çeken örneklerden biri Almanya oldu. Ülkenin en büyük perakendecilerinden Mindfactory, Kasım ayında bir haftada 2.260 AMD işlemci satarken Intel satışları 220 adetle sınırlı kaldı. Gelir tarafında ise AMD’nin payı yüzde 90 seviyesine ulaştı. En çok satılan model yine Ryzen 7 9800X3D oldu.