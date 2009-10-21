Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Athlon II işlemcilerinde kutu tasarımını değiştiriyor

9 yıl
13,5b
1
28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD Athlon II işlemcilerinde kutu tasarımını değiştiriyor
Tam Boyutta Gör

Athlon II X3 serisi üç çekirdekli işlemcilerini kullanıma sunan AMD, işlemci kutularında değişikliğe gidiyor. 99$ seviyesinden satışa sunulan dört çekirdekli ilk işlemci unvanına sahip Athlon II X4 620 modeli, firmanın yeni kutu tasarımıyla kameralara poz verdi. Japonya'da kullanıcıları yeni kutu tasarımıyla karşılayan işlemciyi takiben firmanın diğer modellerde de değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Mevcut kutu tasarımına kıyasla daha dikkat çekici bir tasarıma sahip olan yeni kutuda boyutların da küçüldüğünü görüyoruz. Kutu değişikliğinin arkasındaki neden açıklanmasa bile bir süre önce Intel'in yaptığı değişiklik gibi AMD'nin de üretim ve lojitsik maliyetlerini aşağı çekmek ayrıca çevreye zararlı materyal kullanımını en aza indirgeyebilmek adına değişiklik yapmış olabileceği üzerinde duruluyor.

AMD Athlon II işlemcilerinde kutu tasarımını değiştiriyor
Tam Boyutta Gör

AMD Athlon II işlemcilerinde kutu tasarımını değiştiriyor
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
elmasuyum 9 yıl
Kutu dediğin kelli felli olmalı, işlemci kutusu olduğunu hissettirmeli. Ben şahsen işlemci kutusu dahil, tüm donanım kutularımı saklarım. Seviyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erayyynn 9 yıl
rabbitweed
yahu amac hacim ufaltmak,kargoda yer acmak.kimin umrumda son kullanici ve doga:)
Kesinlikle arkadaşa katılıyorum ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 9 yıl
Şimdi kutu boyutu küçülünce parti olaylarında işlemci sayısı artıyor mu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaNKaWaReZ 9 yıl
Ben Olsaydım Parfüm Kutusu Yapardım.
Ne İşi Var Stok Fan ? Adam Gider En İyi İşlemci Fan Alır Buda Tam Fiyat/Performans.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
say me 9 yıl
paketleme ve taşıma maliyetlerinin düşeceği kesin,amaçları ne olursa olsun doğayada yatırım yapmış oluyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aykutx 9 yıl
Önemli olan fonksiyonu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omkkio 9 yıl
Eskiden ne güzel tray işlemciler vardı. Hiç kullanmayacağımız fana enayi gibi para vermiyorduk. Keşke yine aynı uygulamaya daha yaygın olarak dönülse. Böylece hem maliyetler daha da düşer hemde ortalık satılık stok fanlardan temizlenmiş olur.
Not: illa ben stok fan kullanıcak diyen için stok fanı ayrı da satabilirler yani:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahrimar 9 yıl
küçük ama önemli olan fonksiyon.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simplethinks 9 yıl
Küçük kutu iyi olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
REnkler güzel, bir TIR'da 1000 tane taşınacaksa 1500'e yakın işlemci taşınır artık. Güzel olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 9 yıl
böyle daha iyi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
showstopper41 9 yıl

sertacaygun

REnkler güzel, bir TIR'da 1000 tane taşınacaksa 1500'e yakın işlemci taşınır artık. Güzel olmuş.

Kargo maliyetleri düşer. birkaç $ daha ucuz olur
. p/f nin sınırlarını zorluyor AMD.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrPerFormance 9 yıl
Maliyet açısından iyi düşünülmüş bişey. renklerde iyi oturmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13492 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
cpu, amd ve İşlemci
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Sapphire ATI HD 5850 video inceleme 9 yıl Tropico 3 Artılar ve Eksiler Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim