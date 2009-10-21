AMD Athlon II işlemcilerinde kutu tasarımını değiştiriyor

Athlon II X3 serisi üç çekirdekli işlemcilerini kullanıma sunan AMD, işlemci kutularında değişikliğe gidiyor. 99$ seviyesinden satışa sunulan dört çekirdekli ilk işlemci unvanına sahip Athlon II X4 620 modeli, firmanın yeni kutu tasarımıyla kameralara poz verdi. Japonya'da kullanıcıları yeni kutu tasarımıyla karşılayan işlemciyi takiben firmanın diğer modellerde de değişikliğe gitmesi bekleniyor.
Mevcut kutu tasarımına kıyasla daha dikkat çekici bir tasarıma sahip olan yeni kutuda boyutların da küçüldüğünü görüyoruz. Kutu değişikliğinin arkasındaki neden açıklanmasa bile bir süre önce Intel'in yaptığı değişiklik gibi AMD'nin de üretim ve lojitsik maliyetlerini aşağı çekmek ayrıca çevreye zararlı materyal kullanımını en aza indirgeyebilmek adına değişiklik yapmış olabileceği üzerinde duruluyor.
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yahu amac hacim ufaltmak,kargoda yer acmak.kimin umrumda son kullanici ve doga:)
Kesinlikle arkadaşa katılıyorum ;)
Ne İşi Var Stok Fan ? Adam Gider En İyi İşlemci Fan Alır Buda Tam Fiyat/Performans.
Not: illa ben stok fan kullanıcak diyen için stok fanı ayrı da satabilirler yani:)
Kargo maliyetleri düşer. birkaç $ daha ucuz olur . p/f nin sınırlarını zorluyor AMD.