AMD Athlon II X2 260 ve 265 modellerini hazırlıyor

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6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini ikinci çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan AMD, çift çekirdekli Athlon II X2 ailesini yeni modellerle güncellemeyi planlıyor. Athlon II X2 serisi altında son olarak 3.1GHz'de çalışan Athlon II X2 255 modelini lanse eden AMD, ikinci çeyrekte Athlon II X2 260 modelini duyurmayı planlıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Soket AM3 formundaki işlemcinin 3.2GHz'de çalışması ve 2MB bellek ile gelmesi bekleniyor.

Athlon II X2 260 modeline ek olarak AMD'nin Athlon II X2 265 modelini hazırladığı da söyleniyor. Üçüncü çeyrekte yani Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde çıkacağı belirtilen işlemcinin temel özellikleri itibariyle Athlon II X2 260 ile aynı olacağı farklı olaraksa 3.3GHz'de görev yapacağı bildiriliyor.

AMD'nin çift çekirdekli en hızlı işlemcisi unvanını taşıyacak Athlon II X2 265'nin fiyatı hakkındaysa henüz resmi herhangi bir bilgi bulunmuyor.