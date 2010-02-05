AMD Athlon II X2 260 ve 265 modellerini hazırlıyor

6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini ikinci çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan AMD, çift çekirdekli Athlon II X2 ailesini yeni modellerle güncellemeyi planlıyor. Athlon II X2 serisi altında son olarak 3.1GHz'de çalışan Athlon II X2 255 modelini lanse eden AMD, ikinci çeyrekte Athlon II X2 260 modelini duyurmayı planlıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Soket AM3 formundaki işlemcinin 3.2GHz'de çalışması ve 2MB bellek ile gelmesi bekleniyor.
Athlon II X2 260 modeline ek olarak AMD'nin Athlon II X2 265 modelini hazırladığı da söyleniyor. Üçüncü çeyrekte yani Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde çıkacağı belirtilen işlemcinin temel özellikleri itibariyle Athlon II X2 260 ile aynı olacağı farklı olaraksa 3.3GHz'de görev yapacağı bildiriliyor.
AMD'nin çift çekirdekli en hızlı işlemcisi unvanını taşıyacak Athlon II X2 265'nin fiyatı hakkındaysa henüz resmi herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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e5300 den katkat hızlı x2245 ondan 10 dolar daha ucuz daha ne yapsın adamlar.
ve bu seri dahada iyi bence 3.2 ghz ve 65 w bence güzel bir evrim geçirmiş athlon
E5300 oc li halde x2 240 ve 245 den iyi
Her üretici yapar bunu. Intel 7xxx ve 8xxx serileri dahilindeki bütün işlemcilerin (iki seri farklı bu arada yanlış anlaşılmasın) saat hızları dışında farkı var mı? (7xxx ile 8xxx arasında demiyorum!)
AMD X2 250 ile 3,8 GHz e çıktım kolaylıkla. Intel E3200 ile de 4 GHz e. Artık teknoloji ilerledi. Bu işlemciler hem ucuz hem de her işi zorlanmadan yapabilecek seviyelere geldiler. O nedenle amd nin izlediği yolu doğru buluyorum. Genel kapitalist mantıkla da düşünecek olursak "Parası çok olandan çok, parası az olandan ise az alıyorlar, fakat mutlaka alıyorlar"