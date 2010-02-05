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AMD Athlon II X2 260 ve 265 modellerini hazırlıyor

9 yıl
11,9b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Athlon II X2 260 ve 265 modellerini hazırlıyor
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6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini ikinci çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan AMD, çift çekirdekli Athlon II X2 ailesini yeni modellerle güncellemeyi planlıyor. Athlon II X2 serisi altında son olarak 3.1GHz'de çalışan Athlon II X2 255 modelini lanse eden AMD, ikinci çeyrekte Athlon II X2 260 modelini duyurmayı planlıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Soket AM3 formundaki işlemcinin 3.2GHz'de çalışması ve 2MB bellek ile gelmesi bekleniyor.

Athlon II X2 260 modeline ek olarak AMD'nin Athlon II X2 265 modelini hazırladığı da söyleniyor. Üçüncü çeyrekte yani Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde çıkacağı belirtilen işlemcinin temel özellikleri itibariyle Athlon II X2 260 ile aynı olacağı farklı olaraksa 3.3GHz'de görev yapacağı bildiriliyor.

AMD'nin çift çekirdekli en hızlı işlemcisi unvanını taşıyacak Athlon II X2 265'nin fiyatı hakkındaysa henüz resmi herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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lvlono 9 yıl
Athlon x2 2xx serisini güncellemek yerine x3 4xx seri güncellemesi yapılsa daha verimli olacağını düşünüyorum.Yoksa x4 lerin arızalılarındanmı üretiyorlardı x3 leri bilmiyorum:)
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pazardakiartist 9 yıl
Pentium e serisine iyi bir alternatif.
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gunman233 9 yıl
X2 245 ile voltaj vermeden kolayca 3.3-3.4 ghz hızlarında kullanıyorum zaten. Ama yeni işlemcilerin çıkması düşük Ghz'lerdeki işlemcilerin fiyatını daha da aşağı çekeceği için olumlu bakıyorum. Çıkarsınlar işte, siz 245 alın, kolayca 265 oluyor zaten hiç voltajdı şuydu buydu uğraşmanıza gerek yok, 30 saniyede risksiz overclock:)
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orhangs37 9 yıl
i7 lere rakip istiyoruz yoksa ben de amd yi seviyorum tabii kızmayın :)
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sotoxs 9 yıl
AMD
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cem650 9 yıl
intele okadar para verecek kadar zengin değilim hep amd her zaman amd akıllı olun almayın
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CoreXXX 9 yıl
amd nin cpuları intele göre çok daha hesaplı bunun aksini kimse iddaa edemez.
e5300 den katkat hızlı x2245 ondan 10 dolar daha ucuz daha ne yapsın adamlar.
ve bu seri dahada iyi bence 3.2 ghz ve 65 w bence güzel bir evrim geçirmiş athlon
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Tolgá 9 yıl

CoreXXX

amd nin cpuları intele göre çok daha hesaplı bunun aksini kimse iddaa edemez.

e5300 den katkat hızlı x2245 ondan 10 dolar daha ucuz daha ne yapsın adamlar.

ve bu seri dahada iyi bence 3.2 ghz ve 65 w bence güzel bir evrim geçirmiş athlon

E5300 oc li halde x2 240 ve 245 den iyi
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TELESCOPE 9 yıl
paylaşım için teşekkürler,hesaplı aynı zamanda
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Tolgá 9 yıl
bunları neyin karşısına konumlandırmışlar
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renklem 9 yıl
hem bu gibi işlemci güncellemelerinin mevcut athlon II x2 245'lerin fiyatlarının da düşmesini sağlar. yine her açıdan kârlı kullanıcı olur :)
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AndryTR 9 yıl
65W ısıl güç tasarımı (TDP) ile geleceklerse (ki görünürde öyle) bahsedildiği gibi "ısıtıp sunulan" bir işlemi değil. 3.2GHz hıza ulaşıp 65W TDP değeri vermek o kadar kolay değil. Kalkıp 150$ gibi bir fiyattan da satmıyorlar. Ne kaldı? Athlon II X2 350 diye de sürmüyorlar piyasaya...

Her üretici yapar bunu. Intel 7xxx ve 8xxx serileri dahilindeki bütün işlemcilerin (iki seri farklı bu arada yanlış anlaşılmasın) saat hızları dışında farkı var mı? (7xxx ile 8xxx arasında demiyorum!)
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Mertcan. 9 yıl
Şimdi laf atanlar olur saat hızlarını yükseltip yükseltip satıyorlar diye ama yine f/p ürünü sonuçta hepsi , kolay mı 3.3 ghz ucuz bir işlemcide.
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elophidae 9 yıl

AMD X2 250 ile 3,8 GHz e çıktım kolaylıkla. Intel E3200 ile de 4 GHz e. Artık teknoloji ilerledi. Bu işlemciler hem ucuz hem de her işi zorlanmadan yapabilecek seviyelere geldiler. O nedenle amd nin izlediği yolu doğru buluyorum. Genel kapitalist mantıkla da düşünecek olursak "Parası çok olandan çok, parası az olandan ise az alıyorlar, fakat mutlaka alıyorlar"
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orhangs37 9 yıl
gereksiz ya ne gerek var bende x2 245 var stok fan 3.2 yi görüyo rahat ztn ne gerek var bunların alternatifi var ztn gidip 6 çekirdeklilerle uğraşsınlar i7 lere uyuz oldum ztn forever amd çalış amd :D
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