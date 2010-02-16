AMD, Athlon II X4 640 ve Athlon II X4 645 modellerini hazırlıyor

6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini ikinci çeyrekte duyurmaya hazırlanan AMD, dört çekirdekli Athlon II X4 ailesini de yeni modellerle güncelleyecek. Gelen bilgilere göre firma, Athlon II X4 640 ve Athlon II X4 645 işlemcilerini ,önümüzdeki aylarda tüketicilerle buluşturmayı ve Athlon II X4 serisini de 3GHz'in üzerine çıkartmayı planlıyor. AMD'nin hazırlıkları süren yeni işlemcilerinden Athlon II X4 640, 3GHz'de görev yapıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci, 2MB bellek kapasitesiyle geliyor ve üzerinde serinin diğer üyelerinde olduğu gibi L3 birimi bulunmuyor.

AMD'nin kullanıma sunmayı planladığı diğer işlemci ise Athlon II X4 645. Standart çalışma frekansı 3.1GHz olarak belirlenen işlemci, Athlon II X4 640 gibi 2MB bellekle geliyor. Her ikisi de 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan Soket AM3 formundaki yeni işlemcilerin ısıl güç tasarımları ise 95 Watt olacak. AMD tarafından fiyatları henüz açıklanmayan işlemcilerden Athlon II X4 640 modelinin ikinci çeyrekte (Nisan-Mayıs-Haziran), Athlon II X4 645 modelinin ise üçüncü çeyrekte (Temmuz-Ağustos-Eylül) satışa sunulması bekleniyor.