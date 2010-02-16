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AMD, Athlon II X4 640 ve Athlon II X4 645 modellerini hazırlıyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini ikinci çeyrekte duyurmaya hazırlanan AMD, dört çekirdekli Athlon II X4 ailesini de yeni modellerle güncelleyecek. Gelen bilgilere göre firma, Athlon II X4 640 ve Athlon II X4 645 işlemcilerini ,önümüzdeki aylarda tüketicilerle buluşturmayı ve Athlon II X4 serisini de 3GHz'in üzerine çıkartmayı planlıyor. AMD'nin hazırlıkları süren yeni işlemcilerinden Athlon II X4 640, 3GHz'de görev yapıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci, 2MB bellek kapasitesiyle geliyor ve üzerinde serinin diğer üyelerinde olduğu gibi L3 birimi bulunmuyor.

AMD'nin kullanıma sunmayı planladığı diğer işlemci ise Athlon II X4 645. Standart çalışma frekansı 3.1GHz olarak belirlenen işlemci, Athlon II X4 640 gibi 2MB bellekle geliyor. Her ikisi de 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan Soket AM3 formundaki yeni işlemcilerin ısıl güç tasarımları ise 95 Watt olacak. AMD tarafından fiyatları henüz açıklanmayan işlemcilerden Athlon II X4 640 modelinin ikinci çeyrekte (Nisan-Mayıs-Haziran), Athlon II X4 645 modelinin ise üçüncü çeyrekte (Temmuz-Ağustos-Eylül) satışa sunulması bekleniyor.


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DH Misafiri 9 yıl
@ sahafiec
"bu işlemciler birçok ev kullanıcısının işini fazlasıyla görür hemde hiçbir OC yapmaya gerek kalmadan..."
Doğru söze ne hacet. Normal bir ev / oyun kullanıcısı için biçilmiş kaftan. Daha fazla pahalı ürünlere gerek yok.
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Mori-Seiki 9 yıl
Amd çoştu
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lvlono 9 yıl
Bu işlemciyi alacaksın, 3.5 Ghz de kullanacaksın ve birkaç sene arkana bakmacaksın.Bellek açma olayı da cabası ama tabi uygun AM3 anakart alınmalıdır ki güncellemelerle ileride x6 modelleri de kullanılabilinsin :)
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dante38 9 yıl
3.0 ve 3.1 arasındaki farklılık overclockta görülebilir 3.1 daha verimli bir işlemci olabilir.
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showstopper41 9 yıl
athlon II x4 620 yi 3,1 GHz de kullanıyordum daha önce. Hem serin hem de performansı tatmin ediciydi. İntelin Q8xxx veya Q9xxx lerini aratmayacak performansa sahip (QX9650 ve yukarısı hariç
) Direkt 3 Ghz de gelen x4 640 tam türkiyede satılacak model. 4 çekirdekli 3,0GHz işlemci markalı bilgisyarlar için çok iyi olur.
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dirokzan 9 yıl
şu firmalar ürünlerini böyle ısıtıp ısıtıp kullanıcıya sunmasa keşke.
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Mertcan. 9 yıl
AMD Phenom II X4 940 3.0ghz olarak veriliyor normalde , bende de bundan var fakat yeni nesil işlemcilere bakıyorum en kötüleri bile 3ghz veya üstü çok çekirdekli modellerde de , overclock zamanı geliyor benim cpu'ya da :D
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Tolgá 9 yıl
intel pentium amd ise athlon adlarını hakettiği ürünlerde kullanmıyor
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lvlono 9 yıl
3 Ghz lik Athlon 4x ile masaüstünde yapılamayan iş yoktur diye düşünüyorum.95W TDP ,71 derece çalışma ısısı ve uygun fiyatı ile bence tercih edilesi bir işlemci. AMD Athlon 4x 640 yaklaşık olarak 130$ gibi bir rakamla gelir diye düşünüyorum...
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carloska 9 yıl
biri 3 ghz biri 3.1 ghz... değerler bir birine yakın... en az 200 mhz olmalı bence 100 mhz mesafeler biraz kısa gibi
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yelkowan 9 yıl
Böyle giderse AMD Forever Athlon

(sonsuza kadar AMD Athlon)
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