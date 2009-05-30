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AMD-ATi 40nm RV740 GPU'su ile yoluna devam ediyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi 40nm RV740 GPU'su ile yoluna devam ediyor
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TSMC'nin 40nm üretim teknolojisi için verimlilik sıkıntıları yaşaması nedeniyle Radeon HD 4770 modeli için pazardaki talebi karşılamakta sıkıntı yaşadığı iddia edilen AMD-ATi'nin bu durumu aşmak için Radeon HD 4850 modelinde fiyatı 99$ seviyesine çekeceğini belirtmiştik. Bu gelişmelere ek olarak GDDR5 bellekli bir diğer alternatif model olarak Radeon HD 4730 modeline yeşil ışık yakan AMD-ATi'nin üretim verimliliğine yönelik sıkıntılardan ötürü 40nm RV740 GPU'su ile yollarını ayıracağı iddialarının doğru olmadığı belirtiliyor.

Radeon HD 4770 modeline güç veren 40nm RV740 GPU'sunun, hacimli üretimde AMD-ATi'nin umduğu verimlilik seviyesine ulaşamamış olsa da dünyanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk masaüstü ekran kartı olarak lanse edilen Radeon HD 4770 modeline ciddi bir talep olduğu ayrıca 40nm üretim teknolojisi için fabrikasyon problemlerinin aşılarak verimliliğin daha iyi bir pozisyona taşınacağı belirtiliyor. Öte yandan 40nm RV740 ilgili çalışmaların tamamı AMD-ATi'nin R8xx serisi 40nm GPU ailesi için önemli bir deneyim olacak.


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Batuist 10 yıl
şu an için yeni seriyi beklemede fayda var sanırım.. kısa bir süre sonra buda eskiyecek.. en azından herkes ekran kartında DX11'i arayacak..
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ascha 10 yıl
yukarıdaki resim hangi kartın referans tasarımı?
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sertacaygun 10 yıl
AMD'nin kendi döküm şirketi hala hazır değil mi de TSMC'ye ürettiyorlar ???
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01Mrt 10 yıl
sansasyon bi haberin ayrıntıları o da güzel... :)
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furkanakgul 10 yıl
Nirde KAldın N-Vıdıa :S....
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toysoLdier(V) 10 yıl
nVidia hala GTX260 ları 200$lardan satsın...

bizimkiler G300 GPU'suna geçene kadar adamlar piyasayı parselleyecek resmen xD
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