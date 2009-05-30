AMD-ATi 40nm RV740 GPU'su ile yoluna devam ediyor

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TSMC'nin 40nm üretim teknolojisi için verimlilik sıkıntıları yaşaması nedeniyle Radeon HD 4770 modeli için pazardaki talebi karşılamakta sıkıntı yaşadığı iddia edilen AMD-ATi'nin bu durumu aşmak için Radeon HD 4850 modelinde fiyatı 99$ seviyesine çekeceğini belirtmiştik. Bu gelişmelere ek olarak GDDR5 bellekli bir diğer alternatif model olarak Radeon HD 4730 modeline yeşil ışık yakan AMD-ATi'nin üretim verimliliğine yönelik sıkıntılardan ötürü 40nm RV740 GPU'su ile yollarını ayıracağı iddialarının doğru olmadığı belirtiliyor.

Radeon HD 4770 modeline güç veren 40nm RV740 GPU'sunun, hacimli üretimde AMD-ATi'nin umduğu verimlilik seviyesine ulaşamamış olsa da dünyanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk masaüstü ekran kartı olarak lanse edilen Radeon HD 4770 modeline ciddi bir talep olduğu ayrıca 40nm üretim teknolojisi için fabrikasyon problemlerinin aşılarak verimliliğin daha iyi bir pozisyona taşınacağı belirtiliyor. Öte yandan 40nm RV740 ilgili çalışmaların tamamı AMD-ATi'nin R8xx serisi 40nm GPU ailesi için önemli bir deneyim olacak.